Как создавалась космическая система «Казсат», рассказали служившие на Байконуре офицеры

АККОЛЬ. КАЗИНФОРМ – Ключевые должности в Центре космической связи «Акколь» Республиканского центра космической связи (РЦКС) занимают офицеры запаса, причем, прошедшие службу на космодроме Байконур. Строгая дисциплина, системность, командный дух - эти по-военному жесткие требования необходимы в бесперебойной и четкой работе национальной космической группировки связи и вещания «Казсат», считают инженеры космической связи. В интервью МИА «Казинформ» ветераны предприятия и сотрудники, которые носили погоны, сохранив в себе честь и совесть офицера, рассказали о своей работе и жизненных ценностях.

Шокан Свогузов – заместитель председателя правления АО «РЦКС», Кайрат Тельгарин – директор центра космической связи (ЦКС) «Акколь», Бекболот Азаев - руководитель центра управления полетами (ЦУП) ЦКС «Акколь» - кадровые офицеры, выпускники Военно-космической академии имени Можайского, после прохождения службы на космодроме Байконур прибыли в 2006 году в Акколь. Для того, чтобы принять участие в создании первой в истории Казахстана космической системы связи и вещания «Казсат».

Шокан Свогузов, 43 года, родился в Северо-Казахстанской области, майор запаса.

- Шокан Галиханович, как Вы оказались на Байконуре, а позже и в Акколе?

- В школьные годы я учился в Международной космической школе (МКШ) в городе Байконур. После окончания МКШ потупил в академию Можайского в городе Санкт-Петербург и по окончании военного училища, вернулся на Байконур в звании лейтенанта. Служил в четвертом центре, позже на «протоновской» № 97 площадке космодрома, измерительном пункте №3, принимал участие в запусках всех видов ракет в период службы с 2000 - 2006 годы. В связи с сокращением военнослужащих на космодроме принял решение возвращаться домой. Тем более, на моей малой родине, на севере страны, начиналось создание космической системы связи, наземного пункта управления спутниками. Об этом нам, казахстанцам, служившим на Байконуре, рассказал наш друг и однополчанин по «можайке» подполковник Бауыржан Кудабаев, который завершив службу, уже работал в Акколе. Он и пригласил всех нас. Дух патриотизма, новое, большое дело и, самое главное, специализация, стали главными в выборе нового места работы. Работаю в РЦКС с 26 мая 2006 года, начал с инженера 1-ой категории отдела центра управления полетами, 9 лет руководил ЦКС «Акколь», последние два года в составе правления АО «РЦКС».

- Чем помог Вам опыт воинской службы в работе центра космической связи?

- Я служил на командном пункте космодрома, который обеспечивает координацию наземных средств - это прием телеметрии, передача информации, связь с космическим аппаратом. В отличие от космодрома, где пуски бывают раз в месяц, в ЦКС эта работа ведется круглосуточно, здесь и пригодился мой опыт в эксплуатации космической системы связи.

- Каким главным словом определили бы коллектив РЦКС?

- Профессионалы. Управлять спутниками, которые находятся на высоте свыше 39 тысяч километров – под силу только специалистам, инженерам, которые понимают и любят космос. Вообще, считаю, без любви к своему делу успеха не достигнешь.

- В чем видите перспективы развития космической связи Казахстана?

- Пополнение группировки национальных спутников связи, выполнение современных задач по обеспечению страны космической связью, укрепление кадрового потенциала. Наш коллектив – приверженец хороших традиций и преемственности поколений. Например, у нас есть уже несколько семейных династий специалистов космической связи.

Кайрат Тельгарин, 49 лет, родился в городе Актюбинск, майор запаса.

- Кайрат Куандыкович, каким был Ваш путь в космос?

- С 8 класса стал обучаться в Республиканской специализированной школе-интернате с военной профориентацией в городе Шымкент. После окончания поступил в Военную космическую академию имени Можайского и далее, в звании лейтенанта космических войск прибыл в 1995 году для прохождения службы на космодром Байконур. Служил почти 13 лет, на стартовом комплексе «Протон» был заместителем начальника связи дивизии. В мае 2006 года, когда демилитаризация космодрома была в разгаре, наш друг Бауыржан Кудабаев приехал на Байконур перед запуском первого казахстанского спутника связи и сказал: «Надо нам, ребята, поднимать наш казахстанский космос». Так и я оказался в Акколе.

- Какой главный урок дал Вам Байконур?

- Главный урок Байконура – это понимание, что космос ошибок не прощает. Мы служили рядом с такими легендарными личностями, как начальники космодрома - генералы Шумилин, Баранов, которые были образцом преданности делу космоса и офицерской чести. Ответственная работа с техникой, штабная работа, с личным составом, с документами – все это пригодилось мне в центре космической связи. А воинский долг служения Родине, особое чувство патриотизма, энтузиазма, с которыми началась работа в РЦКС были самым прекрасным временем!

- Как оцениваете сегодняшний состав ЦКС «Акколь»?

- Мы с самого начала формирования коллектива построили систему практически военной дисциплины. Это доклады дважды в день о состоянии дел, соответствующий внешний вид, строгая документация, прописан алгоритм действий в разных ситуациях. И, конечно, ответственность каждого на своем участке. Например, в мои обязанности руководителя центра входит организация всего рабочего процесса управления спутниками «Казсат-2» и «Казсат-3». Это и полетное задание, и работа наземного оборудования, и бытовые условия специалистов, всех сотрудников центра в количестве 84 человек. Очень ценю в коллегах, безусловно, профессионализм, а также творчество и инициативу, так как мы зарабатываем деньги сами. Например, мог бы назвать не только энтузиастами, но и новаторами наших молодых ребят, как Ерлан Досимбаев, Азат Садвакасов, Дмитрий Дубаневич Александр Харун.

Бекболот Азаев, 50 лет, родился в Кыргызстане, майор запаса.

Путь в космос Бекболота Азаева был похож на его друзей. Тоже специализированная школа-интернат с военной профориентацией по квоте национальных кадров в Бишкеке. Далее – космическая академия Можайского, после окончания которой – Байконур.

«Я приехал с Байконура в Акколь чуть позже своих друзей, в июле 2006 года, приняв участие в запуске «Казсат-1», - рассказал Бекболот Бегалиевич.

- Что было решающим в Вашем выборе осваивать казахстанский космос?

- Именно запуск первого казахстанского спутника связи и вещания. В то время Казахстан активно входил на Байконур, были интересные планы по развитию космической деятельности. И, конечно, наша дружба еще в Санкт- Петербурге и решение «однополчан» из академии Можайского создавать космическую связь Казахстана. Служил на космодроме Байконур 13 лет на Гагаринском старте, потом на стартовом комплексе «Протон» и вот уже 15 лет в ЦКС «Акколь».

- Какие качества цените в людях?

– Порядочность, ответственность, «чувство локтя». Всегда поддерживаем и помогаем молодым специалистам так, чтобы они почувствовали не только ответственность, но и любовь к своему делу. Раньше мы за знаниями, квалификацией ездили в Москву, сейчас уже на месте обучаем молодежь, создаем свою плеяду специалистов. Сегодня можно смело сказать, что РЦКС - это школа, «кузница кадров» специалистов космической связи Казахстана. У нас дружный коллектив, которому первый руководитель предприятия Виктор Дмитриевич Лефтер сумел привить это чувство дружественности и внимания к людям, профессионального и ответственного отношения к делу.

Сегодня традиции офицерской чести и служения Родине на своем трудовом посту в АО «РЦКС» продолжают тридцать военнослужащих запаса, среди которых два полковника, два подполковника, три майора, пять капитанов, четыре старших лейтенанта, десять лейтенантов, два старших сержанта и два сержанта. И военные инженеры, прошедшие суровую школу Байконура, надежно держат руку на «пульсе» спутников «Казсат».







