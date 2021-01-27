Как создать ОСИ, разъяснили казахстанцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцам пояснили, что нужно сделать, чтобы создать объединение собственников имущества (ОСИ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для создания ОСИ или простого товарищества (ПТ) собственникам необходимо: инициировать собрание инициативной группой в составе не менее 10 процентов собственников квартир, нежилых помещений и оформить уведомление о созыве собрания, согласно типовой форме. Если собственники квартир, нежилых помещений не могут сформировать инициативную группу, то жилищная инспекция вправе инициировать собрание. Второе, уведомить собственников о проведении собрания посредством размещения объявления в общедоступных местах, либо индивидуально посредством электронной почты или сотовой связи не менее чем за 10 дней о дате проведения собрания. Третье, собрание по выбору формы управления ОСИ или ПТ легитимно при участии не менее 50% всех собственников и решения принимаются при согласии большинства из присутствующих», сказал заместитель председателя правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» Нурбек Сериков на онлайн-брифинге в СЦК.

Он отметил, что среди основных вопросов на собрании необходимо проголосовать за: создание ОСИ или простого товарищества; выбор председателя ОСИ или доверенного лица

ПТ (сроком на 1 год) из числа собственников; избрание Совета дома в составе не менее 3 человек из числа собственников (сроком на 3 года); избрании ревизионной комиссии или ревизора (сроком на 3 года).

«В течение 7 календарных дней лист письменного опроса направляется каждому собственнику. Письменный опрос проводится в срок не более 1 месяца с даты объявления собрания. Самое главное для жителей - правильно посчитать голоса жильцов, оформить протокол собрания и оформить полный пакет документов, который сдается в ЦОН для регистрации в качестве юридического лица», - пояснил Нурбек Сериков.

Для регистрации ОСИ в ЦОН подается:

- заявление по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан;

- протокол (с листами голосования);

- Устав (или типовой устав) в двух экземплярах на государственном и 2 русском языках;

- государственная пошлина (1 МРП).