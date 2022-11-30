Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Актюбинская область

    Как создать качественную казахстанскую полицию, сообщил министр внутренних дел

    30 Ноября 2022, 20:45

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В казахстанской полиции проводится ряд внутрисистемных изменений, в том числе процессы дебюрократизации, автоматизации и цифровизации рабочих процессов. Об этом рассказал министр внутренних дел Марат Ахметжанов на встрече с населением города Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава МВД подчеркнул, что по поручению Президента в казахстанской полиции проводятся масштабные и глубокие качественные изменения. Главная задача - создать открытую, профессиональную и компетентную казахстанскую полицию, отвечающую требованиям Нового Казахстана.

    «Цель - повышение доверия населения, избавление от бюрократии, переход к модели работы, ориентированной на потребности человека. В этом направлении принимаются меры по автоматизации, цифровизации и оптимизации рабочих процессов. Основное внимание уделяется не борьбе с последствиями нарушений, а их профилактике. Внедряется ориентированный на решение проблем подход, с применением аналитики во всех сферах деятельности», - сказал министр.

    Обеспечивается переход к сервисной модели полиции через трансформации системы из бюрократической в человекоцентричную, применение проблемно-ориентированного подхода и клиентоориентированности. Наряду с этим, проводятся внутрисистемные изменения, так в работе полицейских исключаются несвойственные и дублирующие функции, внедряется автоматизация и цифровизация рабочих процессов. Пересматривается подход в работе с кадрами, обеспечивается полноценное материально-техническое обеспечение. Пилотный проект реализуется в Павлодаре.

    Там же апробируется новая модель уголовного судопроизводства. Ее суть – в оптимизации процесса расследования и более четкой конкретизации его стадий. Процессуальное решение принимается в 3-дневный срок. Тем самым исключается необоснованное вовлечение граждан в уголовный процесс.

    «Это значительно сокращает нагрузку на следственные подразделения, что позволит сконцентрировать усилия на расследовании реальных преступлений», – подчеркнул министр внутренних дел.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область МВД РК Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Систему «Қорғау»  предлагают внедрить в Актобе
    Около 200 мошенничеств совершено через два сайта объявлений в Петропавловске
    Психотропные препараты изъяли  у наркоманки за рулем авто в Атырау
    Криминогенная ситуация в Казахстане улучшилась - глава МВД
    Популярное
    1 Президент Казахстана провел встречу с капитанами бизнеса Франции
    2 50 млн евро в Казахстан намерена инвестировать французская машиностроительная компания
    3 Олигарх Клебанов выразил готовность продать государству Экибастузскую ТЭЦ за один тенге
    4 Опубликовано совместное заявление президентов Казахстана и Франции
    5 Энергетики просят экибастузцев отказаться от​ сомнительных способов ускорить подачу тепла в дома
    Новости партнеров