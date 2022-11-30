Как создать качественную казахстанскую полицию, сообщил министр внутренних дел

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В казахстанской полиции проводится ряд внутрисистемных изменений, в том числе процессы дебюрократизации, автоматизации и цифровизации рабочих процессов. Об этом рассказал министр внутренних дел Марат Ахметжанов на встрече с населением города Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава МВД подчеркнул, что по поручению Президента в казахстанской полиции проводятся масштабные и глубокие качественные изменения. Главная задача - создать открытую, профессиональную и компетентную казахстанскую полицию, отвечающую требованиям Нового Казахстана.

«Цель - повышение доверия населения, избавление от бюрократии, переход к модели работы, ориентированной на потребности человека. В этом направлении принимаются меры по автоматизации, цифровизации и оптимизации рабочих процессов. Основное внимание уделяется не борьбе с последствиями нарушений, а их профилактике. Внедряется ориентированный на решение проблем подход, с применением аналитики во всех сферах деятельности», - сказал министр.

Обеспечивается переход к сервисной модели полиции через трансформации системы из бюрократической в человекоцентричную, применение проблемно-ориентированного подхода и клиентоориентированности. Наряду с этим, проводятся внутрисистемные изменения, так в работе полицейских исключаются несвойственные и дублирующие функции, внедряется автоматизация и цифровизация рабочих процессов. Пересматривается подход в работе с кадрами, обеспечивается полноценное материально-техническое обеспечение. Пилотный проект реализуется в Павлодаре.

Там же апробируется новая модель уголовного судопроизводства. Ее суть – в оптимизации процесса расследования и более четкой конкретизации его стадий. Процессуальное решение принимается в 3-дневный срок. Тем самым исключается необоснованное вовлечение граждан в уголовный процесс.

«Это значительно сокращает нагрузку на следственные подразделения, что позволит сконцентрировать усилия на расследовании реальных преступлений», – подчеркнул министр внутренних дел.



