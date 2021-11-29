Как сотрудники ОВД будут участвовать в системе соцмедстрахования
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О медицинском страховании сотрудников органов внутренних дел, рассказали в МВД, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В МВД обсуждены вопросы в сфере ведомственной медицины. Члены Совета изучили ход реализации мероприятий, предусмотренных Дорожной картой по модернизации органов внутренних дел для медицинской службы МВД», - сказал на брифинге официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз.
Было отмечено, с начала 2019 года по поручению Елбасы министерство приступило к модернизации органов внутренних дел. Значимость и актуальность этих мер отмечены Главой государства, который также поставил конкретные задачи по реформе полиции.
На совещании в МВД руководитель департамента тыла ведомства Кайсар Султанбаев рассказал о государственном медицинском страховании членов семей сотрудников ОВД. Он сообщил, что все члены семей сотрудников ОВД застрахованы в соответствии с Законом «Об обязательном социальном медицинском страховании» и будут участвовать в системе социального медстрахования на общих основаниях.
По его словам, по республике насчитывается более ста тысяч сотрудников ОВД (полиция, КУИС, курсанты организаций образования) и военнослужащих Национальной гвардии. Количество членов их семей составляет более 130 тыс. человек, в том числе свыше 50 тыс. - дети.
- Скотокрадство: в Казахстане ужесточили наказание за неоднократность
- Сохранить ведомственную принадлежность медстационаров ОВД просят в МВД РК
- 227 кубометров незаконно заготовленного леса выявили полицейские в РК
- Около 2000 фактов незаконной охоты выявили в Казахстане
- МВД призывает граждан использовать GPS-трекеры для защиты от краж скота
- 112 преступных групп скотокрадов задержали с начала года в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана