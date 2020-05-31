Как солдат из Казахстана после плена вернулся домой

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Международный проект «Возвращение имени» посвящается тем воинам, которые стали узниками немецкого фашизма, пропали без вести, погибли в концлагерях. Родные ребят, а это матери, жены и дети – до сих пор ищут останки своих родственников передает корреспондент МИА «Казинформ».

В проекте участвуют Абхазия, Казахстан, Эстония, Россия. Всего за время его существования с 2015 года было найдено 185 семей. Им вручили документы с указанием даты смерти и места захоронения их родных.

«Мы имеем дело с уникальной историей. Речь идет о воинах, которых умерли в концлагерях. Многие не знают о судьбе своих родных до сих пор. В Кокшетау и во всем Казахстане более 2100 таких фамилий. Военкоматы больше не отвечают за оповещение родственников, а это призывники военкоматов. Это важная часть исторической культуры – восстановление памяти. Каждая семья хочет знать судьбу пропавшего родственника. Мы занимаемся восстановлением памяти», - рассказал Казинформу руководитель проекта Григорий Скворцов из Абхазской автономной республики .

По его словам, проект начался со случая в 90-х годах, когда были найдены останки красноармейца во время восстановления монастыря в городе Полохе, буквально в городской черте. Рядом дачи и ходят автобусы, а посреди всего этого лежит воин. Когда начали искать, то там нашли 500 расстрелянных красноармейцев. Это были дети полков. Все это нужно было, чтобы не забыть свою историю. 60% советских военнопленных погибали.

89-летняя жена попавшего в плен Бориса Луганского, жительница села Алексеевка Акмолинской области Надежда Луганская до сих пор не может забыть, как ее супруг вернулся после плена домой.

«У нас есть справка, что он с 6 октября 40 года по июль 41 служил в армии, потом забрали в плен. Там был по май в Германии. Уволен в запас 25 мая 45 года», - сообщила Надежда Луганская.

По рассказам женщины, когда его взяли на службу в 1940 году, он попал в город Лиду в Беларуси. Прошел военную подготовку, сдал на отлично, затем их перебросили на новую границу. Ее они и охраняли. Были перебежчики, немцы, они все время говорили: «готовьтесь, Гитлер нападет на Советский Союз». Последний перебежчик ошибся только в несколько минут о начале войны.

«Все было разобрано на этой границе, ничего не было. У них не у каждого даже винтовка была. Они создавали вид, что они не готовятся к войне. Вся армия на границе Беларуси была окружена. Их погнали в плен в Германию. Из Беларуси через Польшу в Германию. Там ничего не было подготовлено. Их положили на землю. Каждый набирал соломы себе, настилали и тогда было легче. Их гоняли на работу. А освободила их Америка», - резюмировала Надежда Луганская.

Это всего лишь одна история попавшего в плен солдата и возвратившегося на Родину. Но таких было мало. Многие умирали от голода и холода, а родные продолжали ждать весточку от своего брата или сына… Такой она и была – эта страшная война…



