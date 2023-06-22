Как сохраняют лесной фонд в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — О готовности учреждений лесного хозяйства к пожарам и о проводимой работе по сохранению лесного фонда в Костанайской области рассказала исполняющая обязанности руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области Гульжанат Керибаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда области произошло 26 лесных пожаров, общей площадью 291,3 гектаров, а ущерб от них составил свыше 6 млн тенге. В этом году в регионе отмечается увеличение пожаров, а общая и покрытая лесом площади лесного фонда, пройденные пожарами, увеличились в 3 раза.

«В текущем году, по результатам проверки, проведенной Костанайской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира, средний балл готовности учреждений лесного хозяйства составляет 7,8 баллов из 10, увеличение по сравнению с 2022 годом на 1,1 балла. Улучшение степени готовности учреждений лесного хозяйства области, в первую очередь, связано с приобретением в текущем году 50 единиц тракторов (30 поставлено), 21 единицы пожарных машин (3 поставлены), 38 единиц автотранспорта, а также навесного и прицепного оборудования. На эти цели из областного бюджета выделено 2,2 млрд тенге, а также 1,2 млрд тенге - за счет средств, полученных от реализации лесопродукции (Аулиекольская гарь)»,- проинформировала Керибаева.

Кроме этого, на территории лесного фонда области в качестве альтернативы пожарно-наблюдательным вышкам установлены 34 камеры круглосуточного наблюдения, что в 4 раза превышает количество прошлого года. Проводится также работа по привлечению в лесную отрасль квалифицированных специалистов. Так, с 1 января 2023 года повышена заработная плата на 57% и увеличена штатная численность на 405 единиц.

«Акиматом области в целях снижения уровня пожарной опасности, предотвращения возникновения лесных пожаров приняты постановления, которые регламентируют запрет въезда транспортных средств, посещения физическими лицами лесов и проведения определенных видов работ на территории государственного лесного фонда в периоды высокой пожарной опасности (высокая температура воздуха, низкое количество осадков, сильный порывистый ветер)»,- подытожила Керибаева.