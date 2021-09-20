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    Как соблюдается карантин в Азербайджане

    20 Сентября 2021, 22:13

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - В Азербайджане сегодня несмотря на массовую вакцинацию эпидемиологическая ситуация все еще остается стабильно тяжелой. В этой связи собственный корреспондент МИА «Казинформ» подготовил фоторепортаж о том, как соблюдается карантинные меры среди жителей «Страны огней».

    Для борьбы с коронавирусной инфекцией Оперативный штаб при Кабинете министерств Азербайджана продлил особый карантинный режим в стране до 1 ноября, который предполагает ряд ограничений.

    С1 сентября сотрудники полиции проверяют у граждан ковид-паспорта по QR-кодам либо по данным удостоверения личности, а также в целом соблюдение требований карантина в форме и в штатском.

    Сейчас здесь ковид-паспорта необходимы студентам вузов, постояльцам отелей, посетителям крупных торговых развлекательных центров, а также клиентам заведений общественного питания.

    Сотрудники крупных торговых центров проверяют наличие ковид-паспортов по QR-кодам либо серийным номерам с помощью планшетов. У посетителей при входе измеряются температура тела, проверяются наличие медмасок.

    На территории Азербайджана официально применяются 4 вакцины: китайский препарат CoronaVac (Sinovac Biotech), вакцина Оксфордского университета AztraZeneca (Vaxzevria), российская вакцина «Спутник V», а также вакцина BioNTech/Pfizer производства немецкой компании BioNTech и американского фармацевтического концерна Pfizer.

    Масочный режим отсутствует на улицах, но их наличие необходимо в закрытых помещениях и общественных транспортах. За неиспользование медицинских масок в таких местах размер штрафа для граждан составит 100 манатов, или около 60 долларов.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Здравоохранение Азербайджан Общество Коронавирус в мире Мировые новости
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