Как соблюдается карантин в Азербайджане

БАКУ. КАЗИНФОРМ - В Азербайджане сегодня несмотря на массовую вакцинацию эпидемиологическая ситуация все еще остается стабильно тяжелой. В этой связи собственный корреспондент МИА «Казинформ» подготовил фоторепортаж о том, как соблюдается карантинные меры среди жителей «Страны огней».

Для борьбы с коронавирусной инфекцией Оперативный штаб при Кабинете министерств Азербайджана продлил особый карантинный режим в стране до 1 ноября, который предполагает ряд ограничений.

С1 сентября сотрудники полиции проверяют у граждан ковид-паспорта по QR-кодам либо по данным удостоверения личности, а также в целом соблюдение требований карантина в форме и в штатском.

Сейчас здесь ковид-паспорта необходимы студентам вузов, постояльцам отелей, посетителям крупных торговых развлекательных центров, а также клиентам заведений общественного питания.

Сотрудники крупных торговых центров проверяют наличие ковид-паспортов по QR-кодам либо серийным номерам с помощью планшетов. У посетителей при входе измеряются температура тела, проверяются наличие медмасок.

На территории Азербайджана официально применяются 4 вакцины: китайский препарат CoronaVac (Sinovac Biotech), вакцина Оксфордского университета AztraZeneca (Vaxzevria), российская вакцина «Спутник V», а также вакцина BioNTech/Pfizer производства немецкой компании BioNTech и американского фармацевтического концерна Pfizer.

Масочный режим отсутствует на улицах, но их наличие необходимо в закрытых помещениях и общественных транспортах. За неиспользование медицинских масок в таких местах размер штрафа для граждан составит 100 манатов, или около 60 долларов.