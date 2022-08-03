Как собираются стабилизировать цены на продукты питания в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Что делается в столице для стабилизации цен на продовольствие, сообщил руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султана Ержан Балтаев на заседании городского маслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для смягчения влияния внешних факторов на ситуацию в столице мы реализуем механизмы стабилизации цен путем выдачи займов субъектам предпринимательства», - сказал Ержан Балтаев.

По его словам, на эти цели выделено на сегодняшний день 13,1 млрд тенге.

«На уточнение мы еще подали 908 млн тенге. В целом по Казахстану поставлена потребность довести эту сумму до 100 млрд тенге. Законтрактованы на сегодня более 40 тыс. тонн продовольствия. Это продовольствие реализуется на прилавках города», - добавил Ержан Балтаев.

Ранее сообщалось, что в столице будут реализовывать продовольствие социально уязвимым слоям населения по специальной карточке.

«Мы сейчас прорабатываем совместно с ТОО «Магнум» пилотный проект по реализации товара по картам для социально уязвимых слоев населения. То есть, у них есть своя карточка, мы будем внедрять список наших социально уязвимых слоев населения, это около 160 тыс. человек», - сказал Ержан Балтаев.



