Как собираются бороться с коррупцией в сфере здравоохранения, рассказал Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как собираются бороться с коррупцией в сфере здравоохранения, рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что для борьбы с коррупцией в системе здравоохранения в 2020 году создан проектный офис «Адалдық алаңы».

Задачами проектного офиса являются:

- искоренение бытовой коррупции и создание комфортных условий в медицинских организациях;

- мониторинг коррупционных рисков по лекарственному обеспечению населения и медицинских организаций;

- обеспечение сотрудничества с гражданским обществом на принципах открытости, транспарентности и подотчетности;

- размещение информации о проводимой работе на странице в социальных сетях Facebook.

«Кроме того, в настоящее время проектным офисом ведется активная работа с региональными управлениями здравоохранения. Следует отметить, что в декабре 2020 года проведен внешний анализ коррупционных рисков в деятельности МЗ, ФСМС, НЦЭЛС, СК-Фармация, по результатам которого нами утвержден план мероприятий по противодействию коррупции, а также организован внешний анализ коррупционных рисков в Комитетах», - сообщил Алексей Цой.

Вместе с тем, по словам министра, во всех подведомственных организациях МЗ РК:

- разработаны и утверждены планы мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2022 годы (проведение внутренних анализов коррупционных рисков на ежеквартальной основе);

- для обеспечения соблюдения соответствующей организацией и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции создаются комплаенс службы.

«Наряду с этим, Министерством налажена работа с неправительственными организациями, в том числе и в рамках общественного контроля. Для повышения прозрачности деятельности всех аспектов здравоохранения проводится цифровизация отрасли», - добавил Алексей Цой.

Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о ходе вакцинации от КВИ в Казахстане, а также заявил о том, что Минздрав сформировал прогноз эпидситуации в Казахстане с учетом вакцинации. Было также упомянуто о планах повысить зарплаты немедицинским работникам организаций здравоохранения и о намерениях правительства возмещать расходы на средства индивидуальной защиты. Помимо этого, Алексей Цой сообщил о том, что в Казахстане планируется пересмотр тарифов на медицинские услуги с учетом повышения заработной платы с 1 января 2022 года.