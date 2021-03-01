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    Как собираются бороться с коррупцией в сфере здравоохранения, рассказал Алексей Цой

    1 Марта 2021, 11:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как собираются бороться с коррупцией в сфере здравоохранения, рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Было отмечено, что для борьбы с коррупцией в системе здравоохранения в 2020 году создан проектный офис «Адалдық алаңы».

    Задачами проектного офиса являются:

    - искоренение бытовой коррупции и создание комфортных условий в медицинских организациях;

    - мониторинг коррупционных рисков по лекарственному обеспечению населения и медицинских организаций;

    - обеспечение сотрудничества с гражданским обществом на принципах открытости, транспарентности и подотчетности;

    - размещение информации о проводимой работе на странице в социальных сетях Facebook.

    «Кроме того, в настоящее время проектным офисом ведется активная работа с региональными управлениями здравоохранения. Следует отметить, что в декабре 2020 года проведен внешний анализ коррупционных рисков в деятельности МЗ, ФСМС, НЦЭЛС, СК-Фармация, по результатам которого нами утвержден план мероприятий по противодействию коррупции, а также организован внешний анализ коррупционных рисков в Комитетах», - сообщил Алексей Цой.

    Вместе с тем, по словам министра, во всех подведомственных организациях МЗ РК:

    - разработаны и утверждены планы мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2022 годы (проведение внутренних анализов коррупционных рисков на ежеквартальной основе);

    - для обеспечения соблюдения соответствующей организацией и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции создаются комплаенс службы.

    «Наряду с этим, Министерством налажена работа с неправительственными организациями, в том числе и в рамках общественного контроля. Для повышения прозрачности деятельности всех аспектов здравоохранения проводится цифровизация отрасли», - добавил Алексей Цой.

    Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о ходе вакцинации от КВИ в Казахстане, а также заявил о том, что Минздрав сформировал прогноз эпидситуации в Казахстане с учетом вакцинации. Было также упомянуто о планах повысить зарплаты немедицинским работникам организаций здравоохранения и о намерениях правительства возмещать расходы на средства индивидуальной защиты. Помимо этого, Алексей Цой сообщил о том, что в Казахстане планируется пересмотр тарифов на медицинские услуги с учетом повышения заработной платы с 1 января 2022 года.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Борьба с преступностью Коррупция Минздрав РК Здравоохранение
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