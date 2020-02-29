Как собирают автомобили в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В этом году в Костанайской области на рынок выпустят 50 тысяч единиц автомобилей. По словам специалистов, это является показателем спроса на отечественное производство. Корреспондент МИА «Казинформ» побывал на заводе и увидел процесс сборки автомобилей.

История производства казахстанских автомобилей берет начало со сборки легковой машины «Нива». После этого в стране начали свою деятельность такие предприятия, как «СарыаркаАвтопром», «СемАЗ», «КАМАЗ-Инжиниринг», «Hyundai Trans Auto», «Daewoo Bus Kazakhstan», которые занимались сборкой машин. Благодаря упорному труду этих предприятий Костанайская область стала производить автомобили по современным механизмам. По итогам первой пятилетки новой индустриализации автомобильную промышленность признали динамично развивающейся отраслью обрабатывающей промышленности. На сегодня завод «СарыаркаАвтоПром» выпускает семь видов автомашин, которые считаются мировыми брендами.

В сварочном и покрасочном цехе всегда кипит работа. Как рассказал главный бригадир завода Даулет Нысанбаев, в первые годы они занимались только крупноузловой сборкой частей. А сейчас повысилась доля отечественного производства.

«С каждым годом увеличивается объем производства. К примеру, в этом году планируем выпустить на рынок 50 тысяч единиц автомобилей. Я являюсь бригадиром сварочного цеха. В моей команде десять человек. Мы отвечаем за основную работу производства автомобилей. Сначала мы собираем кабины автомобилей, а потом передаем их следующему цеху», - пояснил бригадир цеха.

На сборку одной машины уходит несколько суток времени. Например, автомобиль марки JAC производят по мелкоузловому методу. Он состоит еще из нескольких процессов.

«Сначала мы должны измерить кузовные детали. Затем выбираем дверь машины и высчитываем ее размер. После этого начинаем сварку готовых частей. Хоть это и считается мелкой работой, она требует большой ответственности. После сварки и покраски мы проводим сборку кузова и соединяем крупные детали. В сутки мы готовим кабины 15-16 автомобилей», - рассказал Даулет Нысанбаев.

Бригадир цеха уже шесть лет работает в этом предприятии. Начинал свою работу специалистом сварочного производства. Благодаря своему трудолюбию он стал бригадиром цеха. В первые годы работы вместе с другими местными специалистами он поехал в Китай, чтобы набраться опыта. Даулет Нысанбаев рассказал нам о поездке в Поднебесную.

«Вообще я начал свою работу в Костанайской области. В Китай поехал, чтобы набраться опыта. В этой стране я научился всему полезному. Хотелось бы отметить, что мне понравилась система работы местных заводов. После трудоустройства у тебя есть возможность попрактиковаться. Сначала изучаешь теорию, только после этого приступаешь к практике. Лишь научившись азам этого дела, ты сможешь приступить к сборке автомобилей. Сейчас у нас система иная. К нам приезжают специалисты из за рубежа, чтобы обучить нас. Они акцентируют внимание на технологический процесс», - рассказал о своей работе Д. Нысанбаев.

Именно так идет процесс сборки автомобилей на Костанайском заводе. На сегодня костанайцы вышли на рынок Азербайджана, России, Таджикистана и Узбекистана. Благодаря государственной поддержке экспорт отечественных автомобилей имеет высокий потенциал. Их цель до конца 2020 года ясна – выпустить на рынок 50 тысяч единиц автомобилей.



