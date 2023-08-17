Как снять квартиру и не стать жертвой мошенников: советы риелтора

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Близится начало нового учебного года, в крупных городах по традиции повышается спрос на съемные квартиры из-за большого количества студентов, которые приезжают из разных регионов. Советник президента Саморегулируемой Ассоциации риэлторов Казахстана Нина Лукьяненко на брифинге в Региональной службе коммуникаций рассказала, о чем нужно договориться с владельцем, какие документы подписывать и как не попасться на уловки мошенников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Многих арендаторов, в первую очередь, интересуют цены на квартиры.

«Для того, чтобы назвать цены на однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные квартиры, важно понимать, в каком районе квартира находится. Понятно, что если студенты ищут квартиры в центре города, то цена будет значительно выше, если квартира с аналогичной площадью будет находиться в другом месте, в отдельном районе, то цена будет соответствующая. Поэтому цена на аренду недвижимости зависит от многих факторов: расположение объекта, год постройки дома, площадь, этажность, состояние и так далее.

Мы давно живем в рыночной экономике. Цены складываются под влиянием предложения и спроса. Сейчас спрос на аренду квартир безусловно растет. Это объективно, сезонно, это происходит ежегодно. Это, наверное, связано с тем, что, к сожалению, большинство вузов не обеспечивают студентов каким-то вариантами для проживания в виде кампусов и общежитий. Поэтому цены в ближайшее время условно будет подниматься на 10-15%. При этом важно понимать, что не будет такой ситуации, что в августе цена поднимается, а в октябре вдруг упадет. Такого не будет, потому что, студенты, приезжают на обучение как минимум до мая. Они будут снимать квартиры на долгосрочный период», - отметила она.

Она также дала ряд рекомендаций, как не стать жертвой мошенников.

«В первую очередь, когда вы знакомитесь с объектом недвижимости и ведете какие-то переговоры, нужно проверить правоустанавливающие документы. Любой договор, будь то задаток или договор аренды, должен заключаться с владельцем недвижимости. Большую ошибку совершают арендаторы и потенциальные покупатели, когда спрашивают пакет документов на квартиру, но при этом забывают спросить удостоверение личности. Важно понимать, что проверка документов на квартиру начинается с удостоверения личности владельца. Этот момент часто упускается. Второе: любые договоренности нужно фиксировать письменно. Не надо давать деньги, предоплату. Нужно четко оговаривать ту ситуацию, о которой вы договорились. Любой договор можно составить в письменном виде, и если обе стороны подписывают эту бумагу, то она имеет полную юридическую силу… Сделки с недвижимостью должны быть совершены в письменной форме», - добавила она.

По ее словам, многие арендаторы, которые хотят сэкономить на услугах риелтора, совершают ошибку, подписывая договоры с информационными компаниями.

«На рынке недвижимости многие компании представляют себя риелторами, но при этом они фактически являются информационными компаниями. Многие арендаторы обращаются к ним, заключают с ними договор, дают предоплату в размере 10-20 тысяч тенге, в свою очередь эти компании обещают им предоставить телефоны владельцев, которые якобы сдают квартиры в аренду. Поэтому внимательно читайте договоры на оказание риелторских услуг и о чем этот договор. В данном случае Вы купили только телефоны владельцев, но не квартиру, вы не заключали договор аренды. А вернуть эти деньги не представляется уже возможным, поскольку компании в принципе заключают договор на предоставление информационных услуг. Там они четко и ясно пишут, что не несут ответственность за то, дозвонились ли вы или нет, сдает ли этот владелец квартиру или нет. Массы людей совершают эту ошибку ежегодно, это небольшие деньги, но при этом они их теряют», - заметила Нина Лукьяненко.