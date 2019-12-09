Как снизить смертность при ДТП – опыт Южной Кореи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С корейским опытом решения проблемы смертности при дорожно-транспортных происшествиях ознакомились казахстанские дорожники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Генеральный директор РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» Замир Сагинов побывал в Южной Корее и ознакомился с корейским опытом в сфере безопасности дорожного движения.

«В этой стране уделяют большое внимание в этой сфере. В результате идет снижение количество погибших в ДТП. Так, если в 1991 году был зафиксирован пик смертности в результате ДТП – 13 429 человек, то в 2004 году показатель сократился вдвое – 6563, в 2018 году эта цифра составила 3781. Количество погибших на 100 тыс. населения составляет 7 человек. В Казахстане этот показатель тоже снижается, по итогам 2018 года – 11,5 смертей на 100 тыс. населения. А в странах ОЭСР составляет 5,5», - сообщил в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» Замир Сагинов.

По его словам, проблема смертности при ДТП на сегодня довольно остро стоит во всем мире. По статистике в год погибает 1 млн 350 тыс человек в результате ДТП.

«В целом основной причиной гибели людей от пяти до 29 лет в мире является ДТП. Всемирный банк сейчас основным стратегическим направлением выбирает именно борьбу с дорожно-транспортными происшествиями и будет в этом направлении работать», - добавил Замир Сагинов.

Как отметил эксперт, в целом дороги между нашими странами сильно не отличаются. Они тоже строят бетонные и асфальтобетонные дороги, применяют щебеночно-мастичный асфальтобетон. Такие же категории дорог, ширина проезжей части.

«Также власти Южной Кореи в городах добавляют в дорожное покрытие разные красители и добавки, чтобы указать на опасные участки. Например, красный цвет означает необходимость снизить скорость, желтый – предупреждение. В целях безопасности широко применяют на дорогах криволинейный брус. Корейские опыт говорит, что если снизить на 10% скорость передвижения авто, то на 50% снижается число погибших. У нас скоростной режим очень высокий, в Корее на автострадах максимальная скорость 100 км в час, больше разгоняться нельзя, в населенных пунктах 60 км в час, возле школ 30 км в час, в радиусе двух-трех кварталов возле школ ограничение движения в 50 км в час», - добавил Замир Сагинов.