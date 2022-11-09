Как снизить цены в стране: предложение депутата

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О необходимости создания эффективных инструментов для борьбы с инфляцией отметил депутат Мажилиса Аманжан Жамалов, озвучивая депутатский запрос в адрес Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В народе давно уже говорят, что «сытое брюхо к народу глухо». Видимо поэтому Правительство решило наказать председателя Комитета торговли, а также заместителей акимов отдельных регионов из-за продолжающегося роста цен. Но, к сожалению, в итоге никому в Казахстане от этого сытнее не стало. Ни один товар не подешевел. В то же время продовольственная инфляция за последние 10 месяцев превысила 23%. Подорожала даже зелень. Скоро вместо букета цветов, женщинам будем дарить пучок укропа или петрушки. И это похоже не предел», - сказал Аманжан Жамалов на пленарном заседании палаты.

Депутат отметил, что Национальный банк и Правительство все время «топчутся» вокруг двух неработающих инструментов сдерживания цен: базовой ставке и «оборотной схеме». Национальный банк повысил базовую ставку до 16%.

«Повышение базовой ставки означает, что автоматически вырастут ставки по кредитам и они станут еще более недоступными для бизнеса. Как следствие, бюджет нагружается дорогими займами. Так, в 2023 году на обслуживание госдолга запланированы рекордные за всю историю Казахстана 1,8 трлн тенге. А банки комфортно будут размещать свою многотриллионную ликвидность в ноты Нацбанка и зарабатывать 16% годовых. Как и те, у кого есть депозиты. Речь не о простых гражданах, а об обеспеченных людях. Проще говоря, богатые богатеют, а бедные будут продолжать беднеть из-за роста цен. При этом, в своих пресс-релизах Национальный банк сообщает, что эффект от этого повышения будет проявляться с лагом в 1-2 года. Фактически признает, что в ближайшие 2 года повышение базовой ставки не повлияет на снижение текущей инфляции», - подчеркнул Аманжан Жамалов.

Мажилисмен продолжил, что на «оборотную схему» уже потрачено 86,1 млрд тенге, а также планируется дополнительно выделить еще 14,9 млрд тенге.

«Хочу напомнить, что еще в июле этого года Глава государства подверг сомнению эффективность «оборотной схемы». Цитирую: «Логичнее было бы кредитовать не торговые сети, а напрямую производителей». Но оборотная схема продолжает работать, как ни в чем не бывало. Никаких новых решений мы не видим. И поручение Президента по-сути не выполняется.

Таким образом, Национальный банк и Правительство для сдерживания инфляции делают то же, что и всегда, но надеются на лучший результат. Хотя давно уже понятно, что чуда не будет.

Считаю, что основная проблема в борьбе с инфляцией - это отсутствие совместной, просчитанной, согласованной политики между Национальным банком и Правительством. Каждый решает проблему сам по себе.

Как справедливо отметил Глава государства, инфляция в Казахстане имеет иностранное происхождение. То есть, связана с высоким импортом. Мы импортируем в больших объемах продукты питания, лекарства, одежду, бытовую технику, строительные материалы, мебель и другие потребительские товары. Только импорт продуктов питания достигает 4 млрд долларов США», - отметил Аманжан Жамалов.

В связи с этим депутат считает необходимым:

Во-первых, Национальному банку нужно наконец понять, для развития собственного производства и реального сектора нужны инвестиции и доступное кредитование. Под 16% никто кредитоваться не будет. Нужна умная денежно-кредитная политика, которая направит денежные потоки на развитие внутреннего производства. Пока же она работает только в пользу банков и держателей крупных депозитов.

Во-вторых, необходимо пересмотреть политику импортных поставок. Следует постоянно искать новые выгодные варианты для импорта в рамках ЕАЭС и Центральной Азии. Необходимо в полной мере, опираясь на достижения дипломатических инициатив нашего Президента и его международный авторитет, использовать географическое преимущество Казахстана.

«Совсем недавно Астану посетили главы государств Центральной Азии, прошел саммит. Центральная Азия имеет большой потенциал с точки зрения развития кооперации и взаимных поставок. Возможно нам следует кардинально перезагрузить экономическое сотрудничество и перейти с нашими соседями на региональное разделение труда в отдельных отраслях», - добавил Аманжан Жамалов.