Как снижаются коррупционные риски за счет проектов в сфере цифровизации в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе онлайн-брифинга на площадке Антикоррупционной службы заместитель акима города Нур-Султан Малика Бектурова рассказала о том, как в столице за счет проектов в сфере цифровизации снижаются коррупционные риски, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Считаю, что проект «Adaldyq alańy» стал отправной точкой для полномасштабной цифровизации, как государственных услуг, так и в целом для процессов в акимате. Это также повлияло на открытость бюджета. Проект «Ашык бюджет» является одним из успешных, на слуху у многих. На 1,4 трлн тенге бюджеты районных местных исполнительных органов открыты. Граждане могут получить полную информацию, посмотреть, как проводились конкурсы. Проект «Adaldyq alańy» на самом деле нацелен на профилактику коррупционных нарушений. Мы очень тесно работаем с территориальными департаментами Агентства. При реализации всех проектов учитываются их пожелания и мнения», - отметила Малика Бектурова.

Помимо проекта «Adaldyq alańy», в столице также активно реализуется «IQala». По словам заместителя акима Нур-Султана, горожане могут получать услуги в электронном формате без посредника.

«Город Нур-Султан со своим проектом IQala является единственным местным исполнительным органом, которому удалось в электронном формате собрать все услуги монополистов и предоставлять их жителям города без посредника, без коррупции, не затягивая сроков реализации. Раньше, чтобы получать услуги монополистов, необходимо было беседовать с множеством монополистов. Везде это вызывало сложность: где-то три дня, неделя оказывалась услуга, набор документов был разным. Все это приводило к росту коррупционных рисков», - пояснила Малика Бектурова.

Она отметила, что каждый человек заинтересован в том, чтобы быстрее получить услуги. IQala, в свою очередь, онлайн-платформа, в которую объединили всех монополистов, а услуги оказываются в личном кабинете.

«Это позволило нам снизить коррупционные риски, получить достоверные данные по количеству абонентов у той или иной службы. Также это позволило понимать, сколько у нас потребителей по воде, по вывозу мусора. Все эти базы данных объединены. Мы получаем достоверные данные. Поэтому этот проект хорошо изучен, как Правительством, так и министерствами. Он рекомендован для масштабирования в регионах. Мы с коллегами из регионов делимся своим опытом и считаем, что это хорошее начало масштабирования», - призналась заместитель акима столицы.

Также в Нур-Султане в скором времени будет запущен проект «Геопортал», который подразумевает полную оцифровку всех данных по земельным вопросам.

«На сегодня существуют две базы данных по земле: учет земли, учет собственности. Одна из них администрируется Министерством сельского хозяйства, другая – Правительством для граждан. Соответственно часто возникают спорные моменты: то, что отображено в одной базе, иногда не подтверждается во второй. Чтобы этих моментов не возникало, для проведения данных в абсолютное соответствие, мы проревизировали всю территорию города по всем участкам. Оцифровали их и получили полноценную базу данных, которая будет содержать в себе проверенные сведения. Жители будут получать качественные услуги в режиме онлайн, не нужно подтверждать в бумажном виде и приносить полный пакет документов. Наш «Геопортал» скоро заработает в онлайн-формате. Это позволит жителям удобно и комфортно в онлайн-режиме решить все свои земельные вопросы», - добавила Малика Бектурова.