Как служат солдаты-великаны в Нацгвардии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Настоящие великаны проходят срочную службу в региональном командовании «Оңтүстік» Нацгвардии. Они едва умещаются на своих кроватях в казарме. Их рост составляет от двух метров, а размер обуви 45-47. Крепкая физическая форма и высокий рост помогают таким солдатам в выполнении спортивных нормативов, стрельбе из оружия, а также других служебно-боевых задач. О том, как служится в рядах Национальной гвардии таким высоким парням, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Рядовой Константин Тарасенко

Уроженец Талдыкоргана рядовой Константин Тарасенко в настоящее время проходит воинскую службу в воинской части 5547 г. Кызылорда. Он уже освоился в армейской среде.

Его рост - 2 метра, размер обуви - 46. После 9-го класса окончил Жетысуский социально-гуманитарный колледж по специальности «программист», до армии работал графическим дизайнером в Талдыкоргане. Примечательно, что рост Константина такой же, как и у его матери.

Константин, будучи призывником, поразил состав медкомиссии своим ростом. По словам Константина, его рост не вызывает никакого дискомфорта, а наоборот, он считает это своим преимуществом.

Рядовой К. Тарасенко сразу бросается в глаза, когда находится в строю с другими солдатами. Солдат физически развит хорошо и легко выполняет нормативы по физической подготовке.

Проблем с военным обмундированием нет, на складе воинской части есть все размеры.

Рядовой Тарасенко в Национальной гвардии служит уже 9 месяцев и добросовестно выполняет свой долг перед Родиной. Он считает, что прохождение воинской службы – обязанность каждого мужчины.

Ефрейтор Диас Касимов

Дияс Касимов родился в 2002 году в городе Актобе. В 2021 году окончил спортивный факультет Актюбинского многопрофильного колледжа «Тарлан» по специальности «тренер по футболу». Парень занимается футболом, волейболом, плаванием, катанием на льду.

13 июня прошлого года Диас был призван на срочную службу в г. Талдыкорган. В настоящее время является военнослужащим воинской части 5514. Он отличается от своих сверстников 2-метровым ростом и 45-м размером обуви.

«Моя особенность не создает мне никаких препятствий во время службы. Военная форма одежды была сшита специально под меня, кровать также удобна. Что касается питания, то по специально предусмотренной норме для таких бойцов, как я, пища предоставляется в двойном объёме из рациона», - рассказал Диас Касимов.

Рядовой Серикбай Куаныш

Серикбай Куаныш2002 года рождения, был призван в армию осенью прошлого года из Актобе. Местом службы великана стала воинская часть 5571 в Алматы. Серикбай – самый старший из трех детей в семье. Его рост - 205 см, а размер ноги - 47.

Серикбай неспроста родился таким гигантом. Его дедушки по линии отца и матери были такими же высокими, их рост составлял свыше 2 метров.

Гвардеец после 9-го класса получил средне-специальное образование архитектора. В детстве он участвовал в соревнованиях по самбо, поэтому занятия спортом хорошо закалили и подготовили парня к военной службе. Дисциплина, распорядок дня по часам, ранние подъёмы, физические нагрузки - всё это ему хорошо знакомо, ведь в таком спортивном режиме Серикбай провел все свое детство.

Рядовой Алексей Ковалев

Тем же призывом, но из Павлодара в воинскую часть 5571 прибыл еще один высокий парень. Рядовой срочной службы Алексей Ковалев ростом 1 метр 97 сантиметров. До этого Алексей привык, что в любом коллективе оказывался выше всех. Но прибыв на службу в Национальную гвардию, он очень удивился, обнаружив, что он не самый высокий.

Алексей 2002 года рождения и уже до армии успел получить профессию помощника машиниста.

Парень говорит, что рост на него нисколько не давит. Гуляя по улице, многие люди поворачиваются в его сторону, а он лишь улыбается в ответ.

Гвардеец признается, что не жалеет о своем решении служить в армии.

«Несмотря на то, что в солдатской жизни есть трудности, в ней также много интересного. Поэтому призываю всех казахстанцев исполнить свой долг перед родиной», - сказал А. Ковалев.

Фото:пресс-служба Нацгвардии