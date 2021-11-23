Как следят за своими сотрудниками в полиции Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 420 камер видеонаблюдения установлено в административных зданиях полиции города Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Ознакомительную презентацию о реализации сервисной модели, принципа «Полиция в шаговой доступности», а также поручений Главы государства по внедрению сплошного видеонаблюдения в служебных помещениях полиции, в ДП города провели с участием консультативно-совещательного органа, представителей СМИ и блогеров.

«На сегодняшний день в административных зданиях полиции города Алматы установлено 420 камер видеонаблюдения, причем большая часть из них размещена в служебных кабинетах следователей, дознавателей и сотрудников криминальной полиции, где проводятся следственные действия и работа с гражданами. Отслеживать обстановку, как вы сейчас видите, можно в реальном времени. Данные с этих камер видеонаблюдения записываются и, в случае необходимости, могут быть истребованы из архива. В ближайшее время планируется оснастить камерами видеонаблюдения приемники-распределители для административно арестованных и для лиц, которые не имеют документов, удостоверяющих их личность. В следующем году видеокамеры будут установлены во всех участковых пунктах полиции»,- отметил начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.

Спикер также отметил, что сегодня имеется возможность посредством систем видеонаблюдения проанализировать работу сотрудников полиции, задействованных в работе 42-х стационарных модульных постов. До конца года после завершения монтажных работ планируется установка еще семи.

Начальник ДП города Алматы также сообщил, что в рамках реализации Дорожной карты партии «Nur Otan», из запланированных 12 участковых пунктов полиции в новых ЖК 5 уже функционируют.

«Сейчас мы, используя возможности мобильного комплекса связи, представляем вашему вниманию участковый пункт полиции, расположенный в жилом комплексе «Алмалы». Он был введен в действие в марте этого года. Площадь УПП - 90 квадратных метров. В настоящее время патрульные наряды оснащены видеорегистраторами нового поколения. Перед вами рабочее место оператора, позволяющее в онлайн режиме отслеживать несение службы патрульными нарядами. Создана группа, которая в реальном времени мониторит работу наружных служб. В случае выявлениях каких-либо нарушений со стороны сотрудника, незамедлительно следуют меры реагирования», - резюмировал Таймерденов.