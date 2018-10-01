Как складывается жизнь у усыновленных бельгийцами детей из Казахстана

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В минувшие выходные бельгийское агентство «Маленькое чудо», с 2006 года занимающееся вопросами адаптации сирот из Казахстана, провело День семьи для родителей-усыновителей и их детей, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По давней традиции, гостями на мероприятии были казахстанские дипломаты, организовавшие мини-концерт с участием поэтессы, жырау Улжан Байбосыновой и домбриста Мурата Абугазы.

Иностранцы также имели возможность попробовать блюда казахской национальной кухни.

В своем приветственном слове Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Бельгии Айгуль Куспан рассказала, что агентство «Маленькое чудо» помогло найти семью 433 детям из нашей страны.

«Я верю, что дети добьются успеха в различных сферах и станут выдающимися деятелями своего времени», - сказала А. Куспан, отметив, что поддержание контактов с усыновленными детьми и их семьями является одной из приоритетных задач казахстанского посольства.

Такой же точки зрения придерживается координатор «Маленького чуда» Аннеми Пасхюйс.

«Мы проводим это мероприятие каждый год, поскольку усыновленные дети должны поддерживать связь. Они узнают больше о стране, где родились. Это очень важно и полезно для детей», - считает А. Пасхюйс.

В 2010 году Парламент Казахстана внес ряд изменений в процедуру усыновления иностранными гражданами.

Речь идет о ратификации нашей страной Конвенции о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления, принятую в Гааге 29 мая 1993 года, требования которой ужесточают процедуру усыновления иностранцами.

Одной из причин, побудивших принять этот документ, стала обеспокоенность гражданского общества за судьбы усыновленных казахстанских детей, проживающих за пределами нашей страны.

Согласно Гаагской Конвенции, приоритет в вопросах усыновления отдается национальному усыновлению, и только в тех случаях, если нет возможности адаптировать ребенка в стране происхождения, допускается поиск семьи за рубежом.

Согласно статистике Министерства образования и науки РК, если с 1999 по 2012 годы иностранцами усыновлено 8 806 детей-сирот, то с 2013 по 2017 годы - 138.

«Мы получили новую аккредитацию в 2017 году и вновь начали работу по усыновлению детей из Казахстана. С тех пор мы нашли новый дом для трех детей из Казахстана», - отметила А. Пасхюйс, которая сама стала приемной мамой двум девочкам из Семея, будучи биологической матерью двух мальчиков.

Салтанат Пасхюйс, старшей дочери Аннеми, в этом году исполнилось 20 лет. К слову, бельгийцы, как правило, оставляют детям их имена.

По утверждениям А. Пасхюйс, иностранцы не боятся усыновлять малышей с врожденными пороками сердца, слуха и другими особенностями развития.

Она подчеркнула, что агентство «Маленькое чудо» поощряет стремление усыновленных детей изучать историю, культуру и языки стран, откуда они являются выходцами.

«Многие усыновленные в Казахстане дети проявляют интерес к казахской культуре и языку, - рассказывает А. Пасхюйс. - Мы видим, что родители-усыновители сами интересуются родиной ребенка и многие путешествуют с ними по Казахстану, что, мы думаем, очень хорошо для детей».

Собеседница добавила, что ее организация получает финансирование из бюджета Бельгии и не зарабатывает на усыновлении. Потенциальные родители проверяются социальными службами, а разрешение на усыновление дает бельгийский судья.

«Мы следим за каждым ребенком до тех пор, пока ему не исполнится 18 лет. Наши психологи беседуют с детьми и родителями, затем мы пишем отчет в казахстанское посольство, куда прилагаем фотографии детей», - отмечает координатор «Маленького чуда».

Родители детей из Казахстана выразили заинтересованность в проведении подобных мероприятий, в том числе для обмена опытом по адаптации усыновленных детей.

14-летние Лаура и Сергей Вальтеры, хотя и родились от разных матерей, сейчас стали сестрой и братом. Дети были усыновлены в одном детдоме Караганды. Они отлично учатся в школе и мечтают стать - Лаура - модельером. Сергей - пилотом самолета.

«Для меня это шанс встретиться с моими друзьями, некоторые из которых живут далеко, - блестя глазами говорит Лаура. - Я хочу поехать в Казахстан, чтоб посмотреть страну в которой родилась».

Вместе со своей сестрой в Казахстан намерен отправиться и Сергей, где планирует лично встретиться с прославленным казахстанцем, чемпионом Олимпийских игр, Александром Винокуровым, который несколько лет назад подарил свою майку парню, увидев его в репортаже телеканала «Qazaqstan».

Присутствовавшие на мероприятии дети, в основном школьники, вели себя непринужденно. Жырау Улжан Байбосынова и домбрист Мурат Абугазы познакомили публику с глубиной казахских произведений с нравственно-назидательным смыслом.

Искреннего интереса детворы удостоилась домбра. Национальный музыкальный инструмент вызвал у ребят из нашей страны восхищение.



