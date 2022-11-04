Как складывается ситуация на рынке жилья Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ситуацию на рынке жилья прокомментировала советник президента Объединенной ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко, передает МИА «Казинформ».

«Ситуация на рынке жилья за прошедшие два месяца не изменилась. Сделки происходят в стандартном режиме, резких скачков и изменений цен не наблюдается», - сказала Нина Лукьяненко в телефонной беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

По ее словам, на сегодня в месяц проводится по 33-36 тысяч сделок по стране. В ближайшем будущем тенденция последних месяцев сохранится на рынке жилья.

«Количество сделок за месяц будет на том же уровне в диапазоне 33-36 тысяч сделок по стране. Вновь внедряемые программы доступной ипотеки носят крайне ограниченный характер и никак не повлияют на тенденции текущего рынка, если в ближайшем обозримом будущем со стороны государственных органов не будут предприняты шаги в области поддержки», - добавила Нина Лукьяненко.

Ранее Нина Лукьяненко объяснила, стоит ли ожидать повышения цен на жилье в Казахстане. По ее словам, резких колебаний цен не ожидается, но цены будут меняться в рамках инфляционных процессов.



