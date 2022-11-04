Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Как складывается ситуация на рынке жилья Казахстана

    4 Ноября 2022, 11:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ситуацию на рынке жилья прокомментировала советник президента Объединенной ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко, передает МИА «Казинформ».

    «Ситуация на рынке жилья за прошедшие два месяца не изменилась. Сделки происходят в стандартном режиме, резких скачков и изменений цен не наблюдается», - сказала Нина Лукьяненко в телефонной беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

    По ее словам, на сегодня в месяц проводится по 33-36 тысяч сделок по стране. В ближайшем будущем тенденция последних месяцев сохранится на рынке жилья.

    «Количество сделок за месяц будет на том же уровне в диапазоне 33-36 тысяч сделок по стране. Вновь внедряемые программы доступной ипотеки носят крайне ограниченный характер и никак не повлияют на тенденции текущего рынка, если в ближайшем обозримом будущем со стороны государственных органов не будут предприняты шаги в области поддержки», - добавила Нина Лукьяненко.

    Ранее Нина Лукьяненко объяснила, стоит ли ожидать повышения цен на жилье в Казахстане. По ее словам, резких колебаний цен не ожидается, но цены будут меняться в рамках инфляционных процессов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Жилье Общество Недвижимость
    Новости по теме
    Новости по теме
    Многодетные мамы в Зайсане жалуются на качество построенного для них жилья
    Нужно больше строить жилья в селах – аким СКО
    Более 140 человек в РК имеют 20 и более квартир – председатель АО «Отбасы банк»
    Оформить недвижимость станет еще проще в Казахстане - министр цифровизации
    Популярное
    1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
    2 Мейрам Кажыкен встретился с избирателями в Таразе
    3 Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в Астане
    4 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
    5 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
    Новости партнеров