Как скажется Послание Президента на развитии женского предпринимательства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женщины-бизнесмены, являющиеся членами Ассоциации деловых женщин Казахстана, поддержали Послание Президента Нурсултана Назарбаева народу страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«От лица Ассоциации деловых женщин РК я хочу сказать, что наша организация поддерживает Послание Главы государства. Мы хотим отметить, что это действительно очень сильный программный документ, который позволит реформировать и улучшить жизнь каждого казахстанца. Нам, как деловым женщинам, было очень интересно послушать тот блок, который касается развития именно малого и среднего бизнеса, потому что основной костяк ассоциации - это представительницы МСБ. Те беспрецедентные меры, особенно в части налоговой амнистии, по накопленным штрафам, пеням, по поддержке малого и среднего бизнеса, я думаю, женским предпринимательством будут встречены на «ура» , - сказала заместитель президента ассоциации Азиза Шужеева в ходе заседания общенациональной коалиции демократических сил «Казахстан-2050» в поддержку Послания Главы государства.

В свою очередь, отметила Азиза Шужеева, женщины-бизнесмены, как матери, с большим воодушевлением восприняли информацию о том, как будут реформированы системы образования, выделены значительные средства из госбюджета на развитие социальной сферы, здравоохранения.

«Конечно же, я думаю, что большим подспорьем и большой системной вещью станет повышение размера минимальной зарплаты в полтора раза. Это существенно улучшит, во-первых, потребительский рынок, во-вторых, уровень социального развития населения. Поэтому мы, как Ассоциация деловых женщин, хотим отметить, что в этом году Послание и все те месседжи, которые Глава государства дал обществу, очень сильные. Теперь наша задача - реализовывать их, реализовывать новые проекты, запускать новые предприятия. «Экономика простых дел» - это как-раз про нашу ассоциацию. Поэтому мы будем двигаться в заданном курсе и будем развиваться», - заключила она.

Отметим, Ассоциация деловых женщин Казахстана объединяет 15 тысяч представительниц малого и среднего бизнеса со всего Казахстана.

Напомним, Глава государства Нурсултан Назарбаев 5 октября в Акорде выступил с Посланием народу Казахстана. По его словам, нужно формировать стабильные источники роста бизнеса, стимулировать частные инвестиции и способствовать свободе рынка. «Именно бизнес создает новые рабочие места и обеспечивает большую часть казахстанцев доходами. Еще в 2010 году мы запустили программу «Дорожная карта бизнеса-2020». В рамках своих поездок в регионы я убедился в ее эффективности. Действие программы следует продлить до 2025 года», - отметил Президент.