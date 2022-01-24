Как штамм «омикрон» может проникать в организм человека

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Штамм коронавируса «омикрон» может проникать в организм человека через глаза, так как одним из симптомов заражения является развитие конъюнктивита. Об этом ТАСС сообщил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев, передает МИА «Казинформ».

«По моим личным наблюдениям, есть пациенты, которые переболели «дельтой» в октябре, а в январе повторно перенесли ковид. Вероятно, это был именно «омикрон». Для таких случаев характерно начало заболевания с конъюнктивита с последующими головными болями и насморком. Воротами для инфекции чаще всего становятся глаза», - сказал он.

При этом он добавил, что сегодня в целом пока мало информации о том, какая точно симптоматика характерна для «дельты» и «омикрона».



