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    Как штамм «омикрон» может проникать в организм человека

    24 Января 2022, 11:11

    МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Штамм коронавируса «омикрон» может проникать в организм человека через глаза, так как одним из симптомов заражения является развитие конъюнктивита. Об этом ТАСС сообщил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев, передает МИА «Казинформ».

    «По моим личным наблюдениям, есть пациенты, которые переболели «дельтой» в октябре, а в январе повторно перенесли ковид. Вероятно, это был именно «омикрон». Для таких случаев характерно начало заболевания с конъюнктивита с последующими головными болями и насморком. Воротами для инфекции чаще всего становятся глаза», - сказал он.

    При этом он добавил, что сегодня в целом пока мало информации о том, какая точно симптоматика характерна для «дельты» и «омикрона».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Здравоохранение Россия Коронавирус в мире
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