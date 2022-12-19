Как сейчас выглядит сгоревшее здание акимата Алматы – появилось видео

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы продолжается восстановление сгоревшего во время январских беспорядков здания акимата города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В акимате сообщили, что полностью здание восстановят во втором квартале 2023 года и показали как оно выглядит на текущий момент. Видео появилось в Сети.

Ранее сообщалось, что общая площадь объекта составляет 33 тысячи квадратных метров, активно эксплуатируется порядка 19 тысяч. В конце лета сообщалось о планах по реконструкции здания акимата города. Тогда стало известно, что фасад здания будет сохранен.

Расчистку здания провели в январе. В июле аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что здание акимата мегаполиса планировали восстановить до конца года, но сроки были продлены.

Еще в начале года стало известно, что сгоревшее здание акимата будет стопроцентно восстановлено.



Кадр из видео