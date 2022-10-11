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    Как сдерживают рост цен на продукты в Жамбылской области

    11 Октября 2022, 21:47

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Предпринимателей, нарушивших правила продажи социально значимых товаров, привлекают к ответственности в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мониторинги для сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары проводят в рамках исполнения поручений Главы государства. Акимат региона принимает меры для усиления контроля за субъектами рынка, стабилизации цен и недопущения резких ценовых скачков, отметили в пресс-службе ведомства.

    Одним из инструментов сдерживания роста стоимости товаров первой необходимости является введение предельных цен. Акиматы рассчитывают и утверждают цену на каждый продукт из перечня социально значимых продовольственных товаров в регионе. Согласно введенному Министерством торговли и интеграции Казахстана размеру предельной торговой надбавки на такие товары, маржа продавца не должна превышать 15% от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика.

    По информации управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, 19 жамбылских торговых точек получили предупреждение, превысив торговую надбавку на 19 видов продовольственных товаров более чем на 15%.

    Если предприниматели снова допустят нарушения, их ждет наказание по статье 204 части четвертой КоАП РК в виде штрафа в размере до трехсот месячных расчетных показателей (918 900 тенге). Так, в Жамбылском районе за повторное завышение цен на товары первой необходимости на владельца торговой точки «Достар» наложен штраф в размере 10 МРП (30 630 тенге).

    В перечень 19-ти социально значимых продуктов входят мука, хлеб, соль, рожки, яйца, гречка, рис, сахар, подсолнечное и сливочное масло, некоторые виды мяса, молочных изделий, овощей.

    Как отмечают в ведомстве, любой житель Жамбылской области может сообщить о завышении стоимости продовольственных товаров в местный исполнительный орган. Также за ростом цен госорганы следят через кэшбэк-сервис Dosmart.kz, куда покупатель может отправить фотографию чека и получить до 1% кэшбэка на счет мобильного телефона.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Акимат Цены и тарифы
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