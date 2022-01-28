Как сдерживают цены на социально значимые продукты в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В соответствии с поручением Главы государства акиматом Актюбинской области проведены переговоры и достигнута договоренность с крупными продуктовыми торговыми сетями об удержании цен на продукты на уровне прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Областное управление предпринимательства и все районные акиматы города Актобе ведут ежедневный мониторинг цен на продукцию в социальных торговых точках.

«17 января проведено заседание комиссии по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования на продовольственные товары, в рамках которого даны поручения по проведению проверок торговых сетей и рынков по городу Актобе в целях выявления превышении торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары», - говорится в сообщении акимата.

В настоящее время сдерживание цен на социально значимые продовольственные товары осуществляется в рамках утвержденных Правил реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары по Актюбинской области - путем формирования стабфонда и предоставления займа субъектам предпринимательства в рамках оборотных схем.

В стабфонде в настоящее время находится 60 тонн риса, 2647,1 тонны картофеля, 60 тонн капусты, 300 тонн лука, 533,9 тонны моркови и 100 тонн растительного масла, дополнительно заключены форвардные контракты на 437,8 тонны картофеля, 70 тонн луковой продукции. Также планируется закупка 300 тонн сахара.

«В конце 2021 года решением Актюбинского областного маслихата выделено 2 млрд тенге, в том числе 1 млрд тенге в стабилизационный фонд (для закупа картофеля, моркови, лука, капусты, подсолнечного масла, сахарного песка, гречневой крупы) и 1 млрд тенге для выдачи займа по оборотной схеме. В рамках Карты развития регионов было запрошено дополнительное финансирование из республиканского бюджета на сумму 5 млрд тенге для займа по оборотной схеме», - говорится в сообщении.

Комиссией определены субъекты предпринимательства для выдачи займа в рамках «оборотной схемы», которые в течение года будут поставлять в торговые сети и на рынки Актобе макаронные изделия, молочную продукцию, яйцо по сниженным фиксированным ценам.

Для стабилизации цен на социальный хлеб в этом году планируется выделить мукомольным предприятиям области 19 тысяч тонн пшеницы из АО «НК «Продкорпорация», по фиксированной цене - 90 тысяч тенге за тонну. Мукомольные предприятия будут отпускать хлебопекарням муку 1-го сорта для выпечки социального хлеба с дальнейшей реализацией в розничной сети по цене 86 тенге за булку.

По общей статистической оперативной информации, индекс основных социально значимых продовольственных товаров в Актюбинской области с начала текущего года по состоянию на 18 января составляет 100,1%, республиканский -100,3%. В целом, в области имеются достаточные запасы продовольственных товаров в торговых точках, дефицита продовольственных товаров не наблюдается.