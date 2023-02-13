Как сдерживают цены на продукты в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области местные власти рассказали, как сдерживают цены на социально значимые продукты питания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании коллегии управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития и.о. руководителя Дархан Амрин сообщил, что для стабилизации цен принимают ряд мер.

«В регионе реализуется «оборотная схема». Финансирование доведено до 3,6 млрд тенге. Тем самым увеличен закуп продукции с 12 тысяч тонн до 15 тысяч. Из 19 наименований социально значимых продуктов питания 15 производятся в области. Местному крупозаводу ТОО «Рахат Опт» выдан займ на поставку в розничную сеть крупы гречневой и риса по сниженным ценам. Совместно с акиматами наши фермеры сдают гречиху по удешевленной цене. Гречка в магазинах по 330 тенге при рыночной стоимости 435 тенге. Молочная и мясная продукция в розничную сеть поставляется напрямую от сельхозтоваропроизводителя», - заявил Дархан Амрин.

Он добавил, что с 2019 года местному мукомольному предприятию ТОО «DEZ» выдается льготный займ на закуп зерна для производства фасованной муки, которая реализуется в торговых сетях и распределяется между шестью производителями социального хлеба и макаронных изделий. Для производства социального хлеба ТОО «Петропавловский хлебо-булочный комбинат» обеспечивают удешевленным зерном за счет местных крестьянских хозяйств.

«За счет построенного ТОО «Радуга» современного овощехранилища можем сохранить урожай картофеля до июня, капусты, моркови и лука - до мая. Прорабатывается вопрос по строительству аналогичных овощехранилищ. Имеется государственная поддержка в виде субсидирования строительства овощехранилищ», - сказал Дархан Амрин.

За год продукты питания в регионе подорожали на 26%.



