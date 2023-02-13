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      Северо-Казахстанская область

    Как сдерживают цены на продукты в СКО

    13 Февраля 2023, 15:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области местные власти рассказали, как сдерживают цены на социально значимые продукты питания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На заседании коллегии управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития и.о. руководителя Дархан Амрин сообщил, что для стабилизации цен принимают ряд мер.

    «В регионе реализуется «оборотная схема». Финансирование доведено до 3,6 млрд тенге. Тем самым увеличен закуп продукции с 12 тысяч тонн до 15 тысяч. Из 19 наименований социально значимых продуктов питания 15 производятся в области. Местному крупозаводу ТОО «Рахат Опт» выдан займ на поставку в розничную сеть крупы гречневой и риса по сниженным ценам. Совместно с акиматами наши фермеры сдают гречиху по удешевленной цене. Гречка в магазинах по 330 тенге при рыночной стоимости 435 тенге. Молочная и мясная продукция в розничную сеть поставляется напрямую от сельхозтоваропроизводителя», - заявил Дархан Амрин.

    Он добавил, что с 2019 года местному мукомольному предприятию ТОО «DEZ» выдается льготный займ на закуп зерна для производства фасованной муки, которая реализуется в торговых сетях и распределяется между шестью производителями социального хлеба и макаронных изделий. Для производства социального хлеба ТОО «Петропавловский хлебо-булочный комбинат» обеспечивают удешевленным зерном за счет местных крестьянских хозяйств.

    «За счет построенного ТОО «Радуга» современного овощехранилища можем сохранить урожай картофеля до июня, капусты, моркови и лука - до мая. Прорабатывается вопрос по строительству аналогичных овощехранилищ. Имеется государственная поддержка в виде субсидирования строительства овощехранилищ», - сказал Дархан Амрин.

    За год продукты питания в регионе подорожали на 26%.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Цены и тарифы
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