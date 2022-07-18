18 Июля 2022 19:53

Как сдерживают цены на продукты в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года значительно подорожали сахар, картофель и репчатый лук. На последний рост – почти в два раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вопросы стабилизации цен на продукты обсудили на заседании общественного совета по региональному развитию при филиале партии «AMANAT».

По словам заместителя руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Даурена Исаева, на повышение стоимости овощей влияет сезонность, сахара – увеличение отпускных цен заводов-производителей.

«Изменение средней статистической цены связано с ростом коммерческих цен из-за повышения закупочных цен завода-производителя. В этом месяце СПК «Солтүстік» законтрактованы 204 тонны сахара с Коксуского сахарного завода, 816 тонн – с Таразского сахарного завода уже по 450 тенге. ТОО «Радуга» закупила 136 тонн сахара через АО «НК «Продкорпорация». Цена реализации – 500 тенге», - проинформировал Д. Исаев.

Заключены контракты на поставку раннеспелых овощей. По словам Д. Исаева, температура воздуха и условия хранения не позволяют закупить большие объемы.

«Большое внимание уделяется хлебу. В целях обеспечения населения удешевленным хлебом местные мукомольные предприятия осуществляют закуп 8,4 тыс. тонн пшеницы по 90 тыс. тенге за тонну по линии АО НК «Продкорпорация». Хлеб продается по 100 тенге», - сказал Д. Исаев.

Он добавил, что для удержания цен на социально-значимые продовольственные товары увеличили финансирование стабилизационного фонда в 1,7 раза - с 1,9 млрд до 3,4 млрд тенге. Объем закупа продукции – с 10 тыс. до 15 тыс. тонн.

«Сейчас в стабфонде имеется 2 тыс. 444 тонны продукции. Из него ведется товарная интервенция гречневой крупы, риса, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий, сахара, соли, мяса птицы, овощей. С превышением порогового значения устанавливаются предельные розничные цены по нескольким позициям: репчатый лук, капуста, картофель, кефир. Проект находится на согласовании. По некоторым позициям устанавливать пороговые цены нецелесообразно. Например, отпускная цена на сахар уже выше установленной пороговой», - сказал Д. Исаев.