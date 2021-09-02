Как сдерживают цены на куриное яйцо в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Какие меры предпринимаются для сдерживания цен на куриное яйцо в Алматы, рассказали в АО «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях поддержки местных отечественных товаропроизводителей продуктов питания, а также в рамках реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары в городе Алматы, между АО «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы» и ТОО «Алсад Казахстан» заключен договор займа на производство и реализацию 49,5 млн штук куриных яиц 1-категорий бренда «Alsad», - отметили в СПК «Алматы».

На первом этапе продукция будет реализовываться через торговые сети супермаркетов Magnum, на втором этапе будут задействованы и остальные крупные торговые сети города.

Цена на полке зафиксирована на уровне 448 тг/десяток.

Согласно еженедельному мониторингу Департамента статистики Алматы, средняя цена по городу на яйцо куриное первой категории по состоянию на 2 сентября составляет 486 тг/десяток.