Как самостоятельно определить дефицит витаминов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По каким признакам можно самостоятельно определить дефицит витаминов, рассказал врач общей практики городской поликлиники №11 Алматы Ергали Курмашев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службуфилиала НАО «ФСМС».

«Когда организму не хватает чего-то важного, он начинает отключать определенные функции и снижать другие, пока состояние не улучшится. По тому, как организм реагирует на это, можно определить, есть ли у вас дефицит того или иного витамина или минерала», - отметил Ергали Курмашев.

Как определить дефицит витаминов

Выпадение волос – дефицит железа, цинка,

Судороги в ногах – дефицит магния,

Сухая кожа – дефицит витаминов А и Е,

Выраженная усталость – дефицит железа, витамина Д,

Очень легко возникают синяки, мелкие раны кровоточат – дефицит витаминов К и С,

Частые простудные заболевания – дефицит цинка, витаминов С и Д.

Белые пятна на ногтях – дефицит цинка,

Низкая плотность костей, плохое качество зубов – дефицит витамина С и кальция.

Ухудшение чуствительности, онемение, покалывание в конечностях – дефицит витамина B12,

Нарушения пигментации кожи (светлые пятна) – дефицит меди,

Дряблая кожа – дефицит белка, коллагена, витамина С,

Заеды в уголках рта – дефицит витамина B2.

«Обнаружив эти признаки, пациенты могут обратиться к врачу в поликлинике по месту прикрепления и подтвердить дефицит витаминов, а также предупредить начало каких-либо заболеваний. При наличии показаний, застрахованные пациенты смогут сдать необходимые анализы и пройти диагностику в пакете ОСМС», — подчеркнул врач.