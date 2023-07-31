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    Как самостоятельно определить дефицит витаминов

    31 Июля 2023, 05:10

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По каким признакам можно самостоятельно определить дефицит витаминов, рассказал врач общей практики городской поликлиники №11 Алматы Ергали Курмашев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службуфилиала НАО «ФСМС».

    «Когда организму не хватает чего-то важного, он начинает отключать определенные функции и снижать другие, пока состояние не улучшится. По тому, как организм реагирует на это, можно определить, есть ли у вас дефицит того или иного витамина или минерала», - отметил Ергали Курмашев.

    Как определить дефицит витаминов

    Выпадение волос – дефицит железа, цинка,

    Судороги в ногах – дефицит магния,

    Сухая кожа – дефицит витаминов А и Е,

    Выраженная усталость – дефицит железа, витамина Д,

    Очень легко возникают синяки, мелкие раны кровоточат – дефицит витаминов К и С,

    Частые простудные заболевания – дефицит цинка, витаминов С и Д.

    Белые пятна на ногтях – дефицит цинка,

    Низкая плотность костей, плохое качество зубов – дефицит витамина С и кальция.

    Ухудшение чуствительности, онемение, покалывание в конечностях – дефицит витамина B12,

    Нарушения пигментации кожи (светлые пятна) – дефицит меди,

    Дряблая кожа – дефицит белка, коллагена, витамина С,

    Заеды в уголках рта – дефицит витамина B2.

    «Обнаружив эти признаки, пациенты могут обратиться к врачу в поликлинике по месту прикрепления и подтвердить дефицит витаминов, а также предупредить начало каких-либо заболеваний. При наличии показаний, застрахованные пациенты смогут сдать необходимые анализы и пройти диагностику в пакете ОСМС», — подчеркнул врач.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Здравоохранение Общество
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