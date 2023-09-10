Как с помощью рэпа понять химию – секреты обучения от Улана Усенова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках фестиваля науки, искусства и технологий для детей и взрослых PRO.NRG FEST лекцию гостям прочитал учитель химии из Алматы Улан Усенов. В ходе мероприятия он даже провел увлекательный химический эксперимент. Улан смог так хорошо популяризировать науки и химию в нашей стране, что его видеоролики в социальных сетях набирают миллионы просмотров. Корреспонденту МИА «Казинформ» он рассказал, как с помощью рэпа понять химию.

«Рад, что очень много детей и родителей собралось на фестивале. Внимание к науке должно уделяться с юного возраста. Тогда у нас действительно будут самые лучшие ученые и достижения. Любовь к науке, физике, химии, биологии, робототехнике – это все закладывается в детстве. Поэтому такие мероприятия очень важны. Я выступал с лекцией и рассказал, как сделать уроки увлекательней, чтобы ваши занятия в Интернете собирали миллионы просмотров. Также провел химический эксперимент на свежем воздухе», - сказал Улан Усенов.

По словам химика, в библиотеке столько полезной и интересной информации, однако не все спешат туда изучать науку. Поэтому Улан выбрал наиболее простой и эффективный способ привлечь ребят к изучению химии.

«Детям нужно все показать в том виде, в котором они привыкли видеть в социальных сетях. Мой секрет успеха очень прост. Это даже не назовешь секретом. Нужно просто любить то, что ты делаешь и тех, ради кого ты это делаешь. Разумеется, когда читаешь комментарии, отзывы, обратную связь, становится очень тепло на душе. Многие радуются, что химию наконец-то начинают преподавать по-другому. Многие жалеют, что не выбрали химию или в их время, не было таких учителей. Считаю, что с каждым годом, продолжая такие вещи как популяризация науки, детей, выбирающих научные специальности, будет больше. Казахстан - страна с хорошей сырьевой базой. Думаю, от этого она только выиграет», - считает учитель химии.

В последнее время в социальных сетях популярность набирает рэп, который исполняет учитель химии Улан Усенов. В его случае, рэп – это не просто набор слов, а объяснение химических терминов и элементов.

«Я не стараюсь сделать из ребенка профессора химии или академика. Прекрасно понимаю, что для некоторых химия – это какая-то часть жизни. Хочется, чтобы эта часть жизни стала запоминающейся. Многие выбирают химию больше. Часто идет в связке с биологией. Многие идут на инженеров. Поэтому есть определенная тенденция, что дети чаще выбирают химию, больше интересуются. Заметил, что человеческий мозг легко запоминает слова песен, которые нам не нужны, а важные вещи запомнить не может. Тогда я взял песню, параграф из химии, поместил в песню, спел и дети стали лучше учить параграф. Элементарно мелодия, рифмы, ритм помогает все выучить», - добавил он.