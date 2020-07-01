Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Как с помощью Дорожной карты занятости найти работу в столице

    1 Июля 2020, 10:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Одной из мер по обеспечению занятости в столице в период пандемии является реализация госпрограммы «Дорожная карта занятости». Ее цель – трудоустройство жителей и создание дополнительных рабочих мест, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султана.

    В рамках программы ведется строительство ряда крупных инфраструктурных объектов. Так, во время капитального ремонта школы № 49 планируется создание 98 новых рабочих мест, 55 из них – через Центр занятости населения. При строительстве улицы № 26 на участке от проспекта Туран до улицы Жидели (№ 37) планируется создание 189 новых рабочих мест. Алгоритм участия следующий.

    «Для начала необходимо обратиться в Центр занятости населения акимата Нур-Султана посредством call-центра 8 717 257 88 88. После чего, исходя из пожеланий соискателя, специалисты центра подбирают подходящие вакансии на проекты и направляют на собеседование. Список документов для участия в программе – удостоверение личности, диплом и трудовая книжка (при наличии)», – пояснили в ведомстве.

    Центр занятости Нур-Султана, в свою очередь, осуществляет мониторинг трудоустройства безработных, а также курирует создание новых рабочих на проектах. Функционирует оперативный штаб по реализации программы, где есть 12 администраторов проектов, разделенных по сферам, которые взаимодействуют с работодателями-подрядчиками. Администраторы осуществляют мониторинг по количеству начатых работ, созданных рабочих мест и численности безработных, трудоустроенных по направлению ЦЗН.

    Самые востребованные вакансии по Дорожной карте занятости – электрик, сварщик, слесарь, электромонтер-высотник, монтажник-высотник, водитель ВСДЕ, дорожные рабочие.

    Отметим, что в рамках госпрограммы «Дорожная карта занятости» на сегодняшний день трудоустроено 3 137 человек. Центр занятости г. Нур-Султана планирует трудоустроить 7 628 человек. Заключено протоколов-намерений с 101-ой организацией. Жители столицы могут трудоустроиться на 95 начатых инфраструктурных проектов по различным направлениям

    Напомним, 31 марта 2020 года Глава государства выступил с заявлением по вопросам, связанным с ЧП в стране и антикризисными мерами в экономике и социальной сфере. Он поручил Правительству и акимам в рамках «Дорожной карты занятости» начать конкретные проекты в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.

    «Гражданам, которые готовы выехать на работу в рамках «Дорожной карты занятости», будут предоставлены «подъемные» в размере 85 тыс. тенге сразу же после прибытия к месту работы. Не взамен, а в дополнение к регулярной заработной плате», - отметил Президент РК.

    Автор:

    Астана Акимат Занятость Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Свыше 318 млн тенге направят на оказание соцпомощи пожилым и инвалидам в Костанае
    Астанчан попросили не выходить на улицу
    Сакен Мамытов назначен акимом Сарысуского района Жамбылской области
    Талгат Малыбаев возглавил управление энергетики и водоснабжения Алматы
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам