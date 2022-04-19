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    Как россияне отнеслись к уходу международных брендов

    19 Апреля 2022, 14:56

    МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Почти 60% опрошенных россиян заявили, что положительно относятся к решению ряда международных компаний уйти с рынка РФ. Такие результаты показал опрос, проведенный банком «Открытие» и одноименной управляющей компанией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Согласно опросу, 35% респондентов считают, что Россия легко сумеет заместить товары и сервисы этих брендов своими. Еще 24% заявили, что не пользовались услугами этих компаний.

    При этом 21% опрошенных отнеслись к уходу международных компаний из России отрицательно, считая это неоправданным политическим решением. Еще 20% объяснили свое отрицательное отношение тем, что им будет не хватать товаров и сервисов ушедших компаний.

    Среди иностранных брендов, уход которых оказался для россиян наиболее критичным (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), чаще всего назывались Ikea (27%), Adidas, Apple, Procter & Gamble и Nestle (по 14%). От 10% до 13% опрошенных выразили беспокойство за ограничения в работе с Россией Asus, McDonald’s, Sony, Coca-Cola, Volkswagen, Danone, Disney и L'Oreal. Лишь 13% заявили, что для них не критичен уход из России любой иностранной компании.

    Большинство из опрошенных респондентов заявили, что поддерживают национализацию предприятий и магазинов, покинувших Россию иностранных компаний. Из них 47% считают, что национализация позволит сохранить рабочие места. Еще 23% уверены, что национализация «должна стать наказанием за отказ работать в России». Больше всего сторонников национализации на Урале (80%), меньше всего - в Москве и Московской области (59%).

    Лишь 18% опрошенных против национализации. Они считают, что необходимо дать возможность ушедшим иностранным компаниям вернуться в Россию. Еще 13% считают национализацию нарушением законодательства.

    При этом 64% опрошенных готовы пользоваться российскими аналогами известных международных брендов в случае, если удовлетворятся качеством их продукции. Еще 17% готовы делать это в качестве меры личной поддержки отечественного бизнеса.

    Вместе с тем 8% респондентов не собираются пользоваться российскими аналогами иностранных брендов, так как им не нравится качество продукции. Еще 4% не будут этого делать, потому что считают такую продукцию незаконной, а по мнению 6%, российские аналоги международных компаний просто не зарегистрируют.

    Опрос проводился 12-18 апреля методом онлайн-интервью. Было опрошено 1 тыс. мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тыс. человек).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Россия Мировые новости
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