Как решить проблему загрязнения реки Илек в Актюбинской области, рассказали экологи

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Одним из проблемных вопросов в сфере экологии Актюбинской области является загрязнение реки Илек шестивалентным хромом. О том, как решить этот вопрос рассказали экологи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Данное загрязнение напрямую связано с запуском в 1957 году Актюбинского завода хромовых соединений.

«В целях предотвращения воздействия загрязняющих веществ на здоровье и жизнедеятельность населения, проживающего вдоль реки Илек, необходимо провести мероприятия по очистке реки от хрома и бора. На сегодняшний день подрядчиком ТОО «Геотерм» проведены полевые работы, взяты пробы воды из скважин и поверхностных источников. Была оценена динамика, проведен прогноз уровня шестивалентного хрома в реке Илек, проанализированы принимаемые природоохранные мероприятия, подготовлены рекомендации по методам ликвидации очага загрязнения», - говорит заместитель руководителя департамента экологии Талап Уснадин.

Результаты исследования являются основой для разработки технико-экономического обоснования ликвидации очага загрязнения подземных вод реки Илек шестивалентным хромом. В соответствии с графиком работы испытательная лаборатория департамента экологии ежемесячно проводит наблюдение за рекой Илек. При ежемесячных плановых работах в водах реки Илек на прилегающей территории населенного пункта Кокпекты Мартукского района и города Актобе определяются различные показатели содержания (снижение или увеличение предельно допустимых концентраций) шестивалентного хрома и бора.

Экологи предлагают внести поправки в технико-экономическое обоснование с последующей разработкой проектно-сметной документации из республиканского бюджета. В настоящее время необходимо изучить источники поступления хрома и бора в грунтовые воды. В целях предотвращения воздействия загрязняющих веществ на здоровье и жизнедеятельность населения, проживающего вдоль реки, необходимо принять соответствующие мероприятия по очистке реки от хрома и бора. Данный вопрос находится на постоянном контроле.

Также необходимо внесение изменений в ПСД по ликвидации опасных отходов, расположенных на территории бывшего химического завода имени С. Кирова в городе Алга, и реализация проекта в соответствии с настоящей документацией.

По словам Талапа Уснадина, по поручению акимата области были проведены исследования промышленной площадки. Определен объем и состав отходов на территории завода. Остатки, выявленные решением суда, признаны бесхозными и приняты в республиканскую собственность. Проведены мероприятия по изучению загрязнения реки Илек бором, а также научно-исследовательские и опытно-экспериментальные работы по его нейтрализации.