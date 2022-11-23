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    Как решаются вопросы жилищного обеспечения бывших военнослужащих – Минобороны РК

    23 Ноября 2022, 17:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На встрече министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова в конце октября текущего года с военными пенсионерами в Алматы прозвучали вопросы, связанные с реализацией их права на жилье. По ее результатам руководитель оборонного ведомства дал конкретные поручения по их решению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.

    Следует отметить, что основная законодательная проблема сейчас урегулирована. Ранее закон не позволял военным пенсионерам с выслугой более 10, но менее 20 лет, уволенным с воинской службы по состоянию здоровья, сокращению штатов и по предельному возрасту, обрести заветные квадратные метры.

    С 1 января 2018 года вступили в силу изменения в Закон «О воинской службе и статусе военнослужащих», согласно которым указанная категория уволенных военнослужащих могла воспользоваться правом обмена служебного помещения в закрытом военном городке на жилье в регионах Казахстана.

    На момент принятия поправок количество таких лиц в Вооруженных силах составляло 742 человека. На сегодняшний день осуществили обмен 463 человека. По каждому из оставшихся 279 военным пенсионерам работа продолжается.

    С учетом обращений Министерство обороны инициировало обсуждение предложений военных пенсионеров на уровне Правительства. Рассмотрены вопросы выплаты компенсации пропорционально выслуге лет, снижения остаточной стоимости приватизируемого жилого помещения. Коллегиальный исполнительный орган принял решение о продолжении обмена служебного жилья, находящегося в закрытых обособленных военных городках на недвижимость, подлежащую приватизации.


    В настоящее время 23 человека определились с выбором и ждут завершения строительства ЖК «Рона» на 79 разъезде города Алматы.

    Многие уволенные в запас военнослужащие удовлетворены результатом и выражают благодарность за заботу.

    Счастливым обладателем недвижимости в городе Алматы общей площадью 51,8 м2 стала военный пенсионер Разиям Палтиева. На днях в районной эксплуатационной части она получила ключи от двухкомнатной квартиры.

    «Я проходила службу в рядах Вооруженных сил с 1997 по 2016 год на различных должностях. Была радиотелеграфистом, оператором, поваром, чертежником, писарем – на первый взгляд, это незаметная работа, но из усилий многих военнослужащих и складывается боевая мощь армии. Удовлетворена тем, что мой труд был не напрасен, что теперь имею свой угол. Огромное спасибо Министерству обороны за заботу и внимание к нам, военным пенсионерам», – передала слова благодарности Разиям Палтиева.

    На данный момент с участием представителей военной полиции ведется проверка жилищного фонда. При выявлении незаконно проживающих лиц принимаются меры к высвобождению жилых помещений для перераспределения их среди уволенных в запас военнослужащих. Оставшихся военных пенсионеров планируется заселить в жилища до конца 2025 года.


    Фото: gov.kz
    Жилье Минобороны РК Вооруженные силы Пенсия
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