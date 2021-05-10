Как решают вопросы водной безопасности Казахстан и Кыргызстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр рассказал о формате решения вопросов водной безопасности с Республикой Кыргызстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопросы водной безопасности Казахстана решаются путем установления взаимовыгодного сотрудничества с сопредельными странами в двустороннем и многостороннем формате. Водные отношения с Кыргызской Республикой регулируются на основе Соглашения между Правительствами Республики Казахстан и Кыргызской Республики об использовании водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Шу и Талас от 21 января 2000 года. В соответствии с нормами Соглашения функционирует Комиссия Республики Казахстан и Кыргызской Республики по использованию водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Шу и Талас», - написал Роман Скляр в ответ на депутатский запрос.

По его словам, с целью поддержания технического состояния водных объектов межгосударственного пользования из республиканского бюджета ежегодно выделяется 75,0 млн тенге.

«В 2021 году казахстанская сторона увеличила долевое софинансирование на эксплуатационное и техническое обслуживание водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Шу и Талас до 119 млн тенге. На 28-м заседании межправительственной комиссии Республики Казахстан и Кыргызской Республики по использованию водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Шу и Талас, которые состоялись 15 и 23 апреля текущего года в режиме видеоконференцсвязи, сторонами достигнута договорённость до 15 мая текущего года уточнить и определить необходимые затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования и составить график долевого софинансирования до 2024 года», - отметил зампремьера.

«Что касается вопросов легализации «водной политики» Кыргызстана, нацеленной на «товаризацию» водных ресурсов трансграничных рек в последние 10-15 лет, мировое сообщество не поддерживает продажу речной воды как товара, и в мире отсутствуют такого рода прецеденты. Участники Водной конвенции, в Бюро которой с 2018 года председательствует Казахстан, придерживаются четкой позиции, что вода трансграничных водных объектов не является товаром и не имеет цены», - заключил Р. Скляр.

Ранее заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр рассказал о планах по исследованию гидрологического режима реки Жайык.