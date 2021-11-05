Как решают проблемы с жильем в жамбылских селах

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Поэтапно решают жилищные и земельные вопросы в Жуалынском районе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации региональной службы коммуникаций Жамбылской области, в Жуалынском районе в 2019 году общее количество очередников на получение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство составляло 2 508 человек. В сентябре этого года число получить участок под ИЖС выросло до 3 224.

Для обеспечения земельными участками разработана Дорожная карта развития Генерального плана 2021 - 2023 года. Кроме того, утверждены генеральные схемы 170 земельных участков граждан, стоящих в очереди на получение наделов в новом жилом массиве «Коктобе» райцентра села Бауыржана Момышулы. Участки после 2007 года почти не предоставлялись, пояснили в ведомстве.

На сегодня к 61-му земельному наделу в селе Терс Кокбастауского сельского округа района, 62-м наделам в селе Косболтек и 63-м в селе Нурлыкент подведено электричество. Для обеспечения территорий питьевой водой и газовой системой сделана заявка на выделение из республиканского бюджета 110,4 млн тенге.

С начала года в населенных пунктах Жуалынского района, в которых отсутствует очередь на строительство жилья, представлены схемы 64-х земельных участка на рассмотрение земельной комиссии. Решением местного акимата уже выдано 30 земельных участков из заявленных 64-х.

В соответствии с картой развития индивидуального жилищного строительства района до 2023 года поданы специальные заявки на обеспечение газом и питьевой водой новых жилых массивов общей площадью 86,7 га.

Помимо этого, в райцентре Бауыржана Момышулы началось строительство трехэтажного 18-квартирного жилого дома.

Для обеспечения населения района жильем количество многоэтажных жилых домов в ближайшие годы будет расти, заверили в акимате Жуалынского района.