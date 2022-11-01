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    Как решают проблему молодежной безработицы в Карагандинской области

    1 Ноября 2022, 12:02

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В этом году в Карагандинской области помогли найти работу 10 тысячам молодым специалистам. Одни воспользовались проектом «Молодежная практика», другие – «Первым рабочим местом». А кто-то открыл собственное дело. На реализацию бизнес-идей выдали 254 гранта для молодежи. Начинающие предприниматели получили по 1,2 млн тенге. Еще 292 млн тенге из бюджета предусмотрено на гранты акимов городов и районов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Карагандинской области.

    Жители области не старше 29 лет без опыта работы, в том числе NEET-молодежь, могут участвовать в проектах «Молодежная практика» и «Первое рабочее место». В этом году увеличили как сроки прохождения, так и заработную плату. Также в регионе работает проект «Контракт поколений» – к работодателю направляется молодежь, которая сменит уходящего на пенсию сотрудника.

    Управление по вопросам молодежной политики внедрило и нестандартный метод трудоустройства NEET-молодежи. Совместно с ресурсными центрами региона через автоматизированную информационную систему был составлен список безработных молодых людей. Начались подворовые обходы, работа идет точечно.

    Для студентов последних курсов вузов и колледжей проходят встречи с представителями крупных предприятий области. Молодежь знакомят с вакансиями и условиями труда.

    С каждым годом увеличивается количество желающих вступить в трудовые отряды «Жасыл ел». В этом году было трудоустроено 1715 человек, из них 39 % – социально уязвимые подростки. Обновленная модель оплаты труда позволила жасылеловцам зарабатывать в летний период от 60 до 90 тысяч тенге в месяц.
    Карагандинская область Занятость Молодежь
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