Как решат проблемы с тепло-, электроисточниками в Карагандинской области в 2023 году

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Дефицит тепла и электроэнергии власти Карагандинской области намерены решать комплексно и поэтапно. О планах угольного региона расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день согласно планам развития энергоисточников, в том числе, в рамках инвестиционного соглашения между Министерством энергетики РК и энергопроизводящими организациями запланирован ряд проектов по вводу новых мощностей на Карагандинской ТЭЦ-3, ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темиртау», двух станциях ТОО «Казахмыс Энерджи» - это Топарский ГРЭС и ТЭЦ города Балхаша.

До 2027 года в Карагандинской области планируется ввести дополнительные 310 МВт электрической и 430 ГКал/ч тепловой мощности.

«В рамках инвестиционных программ запланированы модернизация и капитальное строительство 68 км линий электропередачи и оборудования 87 подстанций. Сумма инвестиций, выделенных в 2022 году, составляет свыше 12 млрд тенге. По итогам 2021 года, модернизировано и построено свыше 60 км электрических линий, произведена реконструкция и замена оборудования на 91 подстанции. На эти мероприятия направлены инвестиции в сумме 9 млрд тенге», - сообщили в управлении энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Карагандинской области.

Состояние основного оборудования семи энергоисточников Карагандинской области характеризуется высоким износом – котельного оборудования в порядке 75%, турбинного - 70%.

Отклонение между установленной и располагаемой мощностями тепловой и электрической энергии составляет свыше 800 Гкал и порядка 300 МВт соответственно. При этом потребление электрической энергии жителями карагандинского региона с каждым годом растет на 2-3%.

Практически все энергоисточники являются частной собственностью, финансирование капитальных затрат по ежегодному ремонту, модернизации и расширению на перспективу осуществляется за счет доходной части тарифов, в том числе в рамках инвестиционных соглашений с Министерством энергетики РК.

Финансирование проектов по модернизации, реконструкции и новому строительству тепловых сетей осуществляется в рамках государственных программ развития за счет бюджетных средств. Инвестиционные программы теплопередающих организаций реализуются за счет доходной части тарифа и не превышают в среднем 300 млн тенге в год, которые направляются на закуп оборудования, техники и прочие приоритетные затраты. Доля реконструкции и модернизации в рамках инвестиционных программ составляет не более 3 км в год по одному предприятию.

В вопросах электроснабжения тоже есть нюансы, требующие решения. Власти региона поднимают вопрос сокращения числа посредников среди участников рынка электрической энергии, потому как взаимоотношения между участниками оптового рынка электроэнергии напрямую оказывают влияние на качество и стоимость предоставляемых услуг.

«В этой связи, предлагается сокращение количества энергопередающих организаций путем укрупнения в рамках законодательства и последующее исключение деятельности энергоснабжающих организаций. Соответствующее предложение направлено в адрес уполномоченного органа – Министерство энергетики РК. Кроме этого, для реализации механизма укрупнения энергопередающих организаций необходимо исключение сдерживающего фактора в виде ограничения, связанного с отсутствием возможности у региональных компаний произведения корректировок инвестиционных обязательств, в сторону уменьшения без снижения тарифа, для направления части расходов на принятие нового электросетевого имущества. В связи с чем, необходимо внесение изменений в законодательство РК в поддержку региональных энерготранспортирующих компаний в части учета в тарифе затрат на содержание и эксплуатацию имущества, принятого в рамках укрупнения. На сегодняшний день ожидается принятие соответствующего законопроекта», - сообщили в ведомстве.

Еще один немаловажный вопрос – это состояние имеющихся и необходимость новых канализационно-очистных сооружений. Всего по Карагандинской области имеется 7 действующих КОС. Из них 5 в коммунальной собственности и две в частной.

«Срок эксплуатации очистных сооружений составляет 40-50 лет, а износ оборудования в среднем составляет 60-70%. Используемая предприятиями технология очистки технически устарела. Для решения вопроса в рамках государственных и правительственных программ заявляются проекты по реконструкции и строительству очистных сооружений. В целях привлечения займов МФО под государственную гарантию для реализации 27 проектов, в июне 2022 года МИИР провел встречи и совещания с Европейским банком реконструкции и развития, Азиатским банком развития, Исламским банком развития, Всемирным банком и Евразийским банком развития, а также с компанией Метито по предоставлению займа водоканалам. По итогам встречи ЕБРР и АБР проявили заинтересованность в сотрудничестве по проектам строительства и реконструкции КОС», - сообщили в управлении энергетики и ЖКХ Карагандинской области.

При этом согласно позиции ЕБРР, ключевым вопросом для дальнейшей проработки банком вопросов финансирования проектов КОС является обеспечение механизма возврата займов.

В этой связи, МИИР разработан проект изменений в Правила субсидирования затрат организаций на погашение и обслуживание займов МФО, согласно которым при недостаточности тарифа для обслуживания и погашения займа будут обеспечены субсидии из республиканского и местного бюджетов.

В МИИР сообщили, что проект приказа республиканской бюджетной комиссией одобрен. Значит выше заявленные проекты по модернизации и строительству канализационно-очистных сооружений будут реализованы. Это в первую очередь радует экологов и экоактивистов, так как вопросы экологии в регионе являются важными.



