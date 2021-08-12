Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    Как решат проблему дефицита пастбищных угодий в Казахстане

    12 Августа 2021, 17:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 2022 года начнется тиражирование опыта Жамбылской области по кооперации личных подсобных хозяйств. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев в ходе брифинга Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Говоря о пастбищах, невозможно обойти проблему обеспеченности ими скота личных подсобных хозяйств. Ситуация с дефицитом пастбищных угодий вокруг населенных пунктов для ЛПХ усугубляется еще и их деградацией. Следует понять, что существующие механизмы решения этой проблемы либо высокозатратные, либо неприемлемые для сельских жителей из-за отдаленности выделяемых угодий от населенных пунктов и их необустроенности. И сегодня это, в основном, выступает сдерживающим фактором решения проблемы. Одним из вариантов выхода из этой ситуации мы видим в кооперации ЛПХ. В стране имеются положительные примеры не только по созданию специализированных структур по обслуживанию кооперативов с выделением им пастбищных угодий, но и кооперации ЛПХ с хозяйствующими субъектами, расположенными вблизи населенных пунктов и располагающими резервными площадями пастбищных угодий. Думаю здесь целесообразно с использованием мер государственной поддержки и стимулирования тиражировать этот опыт. Недавно на заседании Правительства рассматривался вопрос тиражирования по всей республике положительного опыта Жамбылской области по кооперации ЛПХ. И эту работу мы планируем со следующего года», – сказал Е. Карашукеев.

    В своем выступлении и.о. министра отметил, что в Казахстане были нарушены основные принципы развития животноводства. Увеличение поголовья скота осуществлялось без опережающего укрепления кормовой базы.

    Е. Карашукеев привел в пример Мангистаускую область, где, при увеличении поголовья скота на 15% в постсоветский период, значительно сократилось количество колодцев на пастбищах. При этом, мероприятий по повышению продуктивности пастбищ практически не проводилось.

    В заключение, и.о. министра сообщил, что министерством будут разработаны корректировки в существующие механизмы государственной поддержки сельского хозяйства. Усилия будут сосредоточены на создании прочной кормовой базы для животноводства.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Жамбылская область Минсельхоз Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сакен Мамытов назначен акимом Сарысуского района Жамбылской области
    На какой стадии строительство сахарного завода в Аксу
    Создать государственный орган по водным вопросам предложили в Казахстане
    Расширять применение водосберегающих технологий будут в Казахстане
    Популярное
    1 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    2 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    5 Сильные дожди идут в СКО