Как решат проблему дефицита пастбищных угодий в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 2022 года начнется тиражирование опыта Жамбылской области по кооперации личных подсобных хозяйств. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев в ходе брифинга Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Говоря о пастбищах, невозможно обойти проблему обеспеченности ими скота личных подсобных хозяйств. Ситуация с дефицитом пастбищных угодий вокруг населенных пунктов для ЛПХ усугубляется еще и их деградацией. Следует понять, что существующие механизмы решения этой проблемы либо высокозатратные, либо неприемлемые для сельских жителей из-за отдаленности выделяемых угодий от населенных пунктов и их необустроенности. И сегодня это, в основном, выступает сдерживающим фактором решения проблемы. Одним из вариантов выхода из этой ситуации мы видим в кооперации ЛПХ. В стране имеются положительные примеры не только по созданию специализированных структур по обслуживанию кооперативов с выделением им пастбищных угодий, но и кооперации ЛПХ с хозяйствующими субъектами, расположенными вблизи населенных пунктов и располагающими резервными площадями пастбищных угодий. Думаю здесь целесообразно с использованием мер государственной поддержки и стимулирования тиражировать этот опыт. Недавно на заседании Правительства рассматривался вопрос тиражирования по всей республике положительного опыта Жамбылской области по кооперации ЛПХ. И эту работу мы планируем со следующего года», – сказал Е. Карашукеев.

В своем выступлении и.о. министра отметил, что в Казахстане были нарушены основные принципы развития животноводства. Увеличение поголовья скота осуществлялось без опережающего укрепления кормовой базы.

Е. Карашукеев привел в пример Мангистаускую область, где, при увеличении поголовья скота на 15% в постсоветский период, значительно сократилось количество колодцев на пастбищах. При этом, мероприятий по повышению продуктивности пастбищ практически не проводилось.

В заключение, и.о. министра сообщил, что министерством будут разработаны корректировки в существующие механизмы государственной поддержки сельского хозяйства. Усилия будут сосредоточены на создании прочной кормовой базы для животноводства.