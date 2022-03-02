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    Как решается вопрос с возвратом казахстанских дальнобойщиков из Украины

    2 Марта 2022, 13:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как решается вопрос с возвратом казахстанских дальнобойщиков из Украины, рассказал первый заместитель министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас еще есть вопросы с нашими дальнобойщиками, которые застряли. У нас есть полная информация о 55-ти наших автотранспортных средствах, по 19 из них по договоренности с российской стороной, с польской стороной, с белорусской стороной, Молдовы нам уже удалось решить вопрос, чтобы они смогли пересечь границу», - сказал Шахрат Нурышев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

    Ранее он сообщил, что относительно заявления в Парламенте Великобритании посол этой страны в Казахстане вызвана в Министерство иностранных дел РК.

    «В парламенте Великобритании один депутат сделал такое заявление. Мы не являемся стороной, непосредственно участвующей в противоречиях между Россией и Украиной. Поэтому данный мотив нам непонятен. Сегодня мы пригласили посла Великобритании в Министерство иностранных дел РК. В этой связи она должна дать нам подробные разъяснения», - отметил Шахрат Нурышев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    МИД РК Мажилис Транспорт Россия Украина
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