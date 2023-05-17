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    Как решается вопрос с бродячими собаками в Актюбинской области – пояснение Ералы Тугжанова

    17 Мая 2023, 14:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вопрос с бродячими собаками остается открытым в стране. Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов рассказал, как решается эта проблема в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Глава государства акцентировал внимание на данном вопросе и дал поручение. У нас разработана дорожная карта, 25 марта мы приняли ее. По нашей области 1700 бродячих собак, из них более 1100 стерилизованы. В районах работают ветеринарные станции, действуют приюты. В шести районах запланировали строительство приютов», - сказал аким области Ералы Тугжанов на брифинге в СЦК.

    По его словам, один из самых главных моментов в этом вопросе - регулирование численности бродячих собак.

    «В связи с этим мы отрабатываем вопросы по чипированию. Разработана информационная система «Таңба», в рамках него эта работа будет вестись. Конечно, безопасность наших граждан – главный вопрос. Поэтому вокруг него будут приняты дополнительные меры», - добавил Ералы Тугжанов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Актюбинская область Акимат Животные
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