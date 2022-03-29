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    Как решается проблема с выдачей серой сертификации

    29 Марта 2022, 14:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК Куаныш Еликбаев рассказал о том, как решается проблема с выдачей серой сертификации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В прошлом году нашим Комитетом по борьбе с серыми сертификатами отменено около 422 сертификатов о соответствии и 426 деклараций, наложен штраф на сумму 88 млн тенге. Каждый такой документ, если он серийный, может выдавать право иностранным компаниям на 5 лет бесконечно поставлять в нашу страну. Наша задача – находить такие неправомерно выданные документы и отменять», - пояснил Куаныш Еликбаев на брифинге в Эталонном центре.

    По словам спикера, много вопросов возникает по серой сертификации: условно купить тот или иной сертификат очень легко.

    «Мы знаем о некоторых таких фактах. Мы боремся с такой проблемой. Много документов идет из Кыргызской Республики, которые выдаются там без должных испытаний. Органы по сертификации, неимеющие испытательной лаборатории, указывают такие лаборатории, которые возможно даже не существуют. Мы с ними подписали совместный план о двустороннем взаимодействии по борьбе с серыми сертификатами. Уже отозван аттестат у органа по сертификации Кыргызской Республики, который выдавал такие документы нашим казахским заявителям», - добавил он.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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