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    Как регулируют цены на продукты питания в Актюбинской области

    13 Декабря 2022, 22:40

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В целях стабилизации роста цен на продукты питания в Актюбинской области принимаются ряд мер - работает стабилизационный фонд, реализуется механизм «оборотной схемы», проводятся сельскохозяйственные ярмарки, торговый оборот которых составил 1 млрд тенге. Об этом говорили на совещании в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В целях решения проблемы дефицита овощехранилищ в следующем году планируется начать строительство двух современных овощехранилищ общей вместимостью 15 тысяч тонн стоимостью 4,8 млрд тенге.

    Также в целях сдерживания цен на продовольственные товары в ближайшем будущем будет реализован проект «Ауыл аманаты».

    «Еще одной действенной мерой является увеличение объёмов тепличного производства. Круглогодичное производство определённых объёмов даст возможность эффективно контролировать цены. Необходимо составить график - какой объем продукции и в какой период будет производиться в рамках «Ауыл аманаты», а также привлекать инвесторов, заинтересованных в строительстве новых современных теплиц», - поставил задачу аким области.

    В центре внимания и повышение доходов граждан. С начала года активными мерами занятости в Актюбинской области охвачено более 54,8 тысяч безработных и самозанятых. В результате реализованных мероприятий, общий уровень безработицы за III квартал 2022 года составил 4,8%.

    Работа в данном направлении должна быть усилена, отметил Тугжанов. В том числе, поручено активизировать легализацию деятельности самозанятых граждан и меры по трудоустройству граждан, прошедших краткосрочные профессиональные курсы за счёт государства.

    Эффективно реализуется в регионе и поручение Президента о модернизации системы здравоохранения в сельской местности. С этой целью в 2023-2024 годах планируется строительство 29 объектов первичной медико-санитарной помощи, что решит проблемы медицинских учреждений, которые сейчас размещены в арендованных и адаптированных помещениях.

    Автор:

    Самал Ендибаева

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