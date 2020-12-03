Как реализуется в Жамбылской области пилотный проект по повышению доходов сельчан

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Как реализуется в Жамбылской области пилотный проект по повышению доходов сельчан, обсуждали в Таразе на конференции партии «Ауыл», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в Жамбылской области с рабочей поездкой побывал заместитель председателя Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Кайрат Айтуганов. В конференц-зале Таразского инновационно-гуманитарного университета состоялось заседание круглого стола по обсуждению путей развития личных подсобных и крестьянских хозяйств Жамбылской области, в том числе обсуждалась и реализация пилотного проекта по повышению доходов сельчан.

Отметим, что в жамбылском регионе, 60% жителей которого составляют сельчане, принимается комплекс мер по стимулированию развития личных подсобных хозяйств. В 2019 году Правительство РК поддержало жамбылский проект повышения доходов сельчан и роста сельхозпроизводства. Меры по повышению доходов населения по каждому двору и сельскому округу имеют несколько направлений. Это эффективное использование приусадебных участков для выращивания продуктов растениеводства, животноводства и птицеводства. Кроме того, использование земельных ресурсов, принадлежащих каждому жителю села за пределами населенных пунктов.

По информации облсельхозуправления, на первом этапе реализация пилотного проекта осуществлялась по пяти направлениям в 11 сельских округах Жамбылской области. На эти цели из республиканского бюджета выделено 8,4 млрд тенге. АО «СПК «Тараз» напрямую профинансировало 2 489 заявок, освоено 7,2 млрд тенге. Кроме того, из местного бюджета через ТОО «Микрофинансовая организация Тараз» на оборотные средства сельскохозяйственных кооперативов и сельхозтехнику направлено 1,2 млрд тенге, кредитные средства освоены под 5%. С помощью создаваемых кооперативов финансируется приобретение семян, минеральных удобрений и средств химической защиты.

В результате на приусадебных землях произведено около 8 тыс. тонн плодоовощной и бахчевой продукции, которая реализована как на внутреннем жамбылском рынке, так и на сельскохозяйственных ярмарках в городах Алматы и Нур-Султане.

По направлению развития животноводства 2 454 ссудополучателя приобрели более 45 тыс. голов скота, что составило 114% от запланированного. Все приобретенные животные прошли необходимый ветеринарный контроль и зарегистрированы в уникальной базе данных сельскохозяйственных животных. В пилотных округах по сравнению с 2019 годом общее поголовье скота увеличилось на 39,5 тыс. голов, или на 124%. Также увеличилось производство мяса на 137% и молока на 138%.

По направлению приобретения сельхозтехники 11 кооперативов получили 190 единиц штук сельхозтехники по лизинговой системе.

О реализации пилотного проекта на собственном опыте рассказали председатели двух кооперативов из Жуалынского и Меркенского районов.

В Меркенском районе в рамках проекта запущен цех по производству соков из плодоовощной продукции. В результате на сегодняшний день численность безработных в округе уменьшилась с 1 129 до 589 человек, или на 48%, создано 589 новых рабочих мест, число непродуктивно самозанятых снизилось на 640 человек (35%).

Своим мнением о пилотном проекте по повышению доходов сельчан в Жамбылской области с корреспондентом МИА «Казинформ» поделился заместитель председателя Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Кайрат Айтуганов.

«Да, это первая большая программа, которая считается пилотным проектом по всему Казахстану – повышение доходности личных подсобных хозяйств сельчан, - сказал он. - Насколько этот проект успешен или неуспешен – это покажет время. Нельзя подводить итоги за один год работы. Но уже есть такие «ласточки», которые показывают хорошие результаты. Выступал председатель сельхозкооператива из Меркенского района. Он сам признает, что это надо было делать раньше. У них объединены три поселка, и уже есть показатели, о которых он сам говорит с воодушевлением, что у его работников заработная плата сейчас 250-300 тысяч тенге, а один комбайнер получил два миллиона. Это же повышение доходов? Да, это уже серьезно. Это молодые люди, ему самому 29 лет, он председатель кооператива, у него работают семеро молодых людей, они никуда не собираются уезжать, потому что у них сегодня высокая заработная плата, и они стали жить лучше».

Пилотный проект увеличения доходов сельских жителей запущен в рамках повышения качества жизни населения, обозначенного в Послании Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев считает, что этот проект важен для развития не только области, но и страны. Жамбылский регион продолжает оставаться, в основном, аграрным, и здесь развитие сельского хозяйства играет ключевую роль в экономике и социальной сфере.

Учитывая эффективность проекта, для его продолжения Минсельхозом Республики Казахстан дополнительно выделено 11,5 млрд тенге на второй этап, в ходе реализации которого планируется охватить по два округа каждого района, то есть 20 сельских округов, и реализовать 3 631 проект.

Фото: Галина Скрипник