Как реализуется проект по заочному установлению инвалидности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году 20% граждан с инвалидностью будут охвачены услугами заочного присвоения соответствующего статуса. Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шакенов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства на заседании Национального совета общественного доверия в феврале 2021 года поручил создать максимально комфортные условия для людей с ограниченными возможностями, снять бумажную волокиту. В этой связи наше Министерство совместно с Министерствами здравоохранения и цифрового развития приняло меры по внешнему выявлению инвалидности. На сегодняшний день во всех 17 регионах страны запущен пилотный проект по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы для установления инвалидности. При этом гражданин обращается только в поликлинику по месту жительства, остальные процессы проходят без участия человека через интеграцию информационных систем. В целом в этом году мы планируем охватить таким образом 20% граждан с инвалидностью», - сказал Серик Шапкенов.

По его данным, по состоянию на 23 февраля в заочном формате рассмотрено 6 753 заявки.

«Кроме того, для лиц с инвалидностью с 2021 года введен портал социальных услуг. Портал позволяет самостоятельно выбирать поставщиков услуг, а государство компенсирует стоимость товара или услуги. Благодаря этому в некоторых случаях срок получения услуг сократился с шести месяцев до двух недель. В результате в 2021 году через Портал оказано более 371 тыс услуг и исполнение программ реабилитации увеличилось с 62% в 2019 году до 88% в 2021 году, а в этом году мы планируем, что уровень выполнения программ реабилитации превысит 90%», - добавил Серик Шапкенов.

Он также отметил, что с ноября 2020 года поэтапно запущен пилотный проект по оказанию услуг центров занятости населения в онлайн-режиме.

«Ранее граждане должны были обратиться в центр занятости для поиска работы и регистрации в качестве безработных, а для получения социальной выплаты в связи с потерей работы – в центр обслуживания населения. Сейчас эти услуги можно получить онлайн через Электронную биржу труда. Кроме того, сокращен срок регистрации в качестве безработного с 10 до трех дней. В 2021 году в качестве соискателей зарегистрировано 149 тыс человек, из них 33% зарегистрированы в онлайн-формате, 60% граждан трудоустроены онлайн», - заключил Серик Шапкенов.