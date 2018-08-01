Как реализуется принцип гендерного равенства в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске прошел семинар-тренинг на тему: «Принципы комплексного гендерного подхода в социальной политике и в вопросах местного самоуправления», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации региональной службы коммуникаций, участие в нем принял заместитель акима Северо-Казахстанской области Даурен Жандарбек. Он отметил, что реализация гендерной политики в современном казахстанском обществе является важным направлением государственной политики.

«Большая работа проводится в нашей области. 52,5% населения региона составляют женщины. По сравнению с прошлыми годами выросла доля женщин-кандидатов на выборах депутатов маслихата всех уровней. На сегодня из 217 депутатов 62 женщины. Главенствуют у нас женщины на государственной службе - 63%», - сказал Д. Жандарбек.

Он добавил, что возрастает доля участия женщин в экономике. С каждым годом увеличивается количество предприятий, где руководителем является женщина. Уже каждая четвертая североказахстанская женщина возглавляет предприятие.

«В течение 4 лет показатель уровня безработных женщин снизился с 5,8 до 4,5%. Реализация гендерной политики в нашей области проводится совместно с НПО. 12 неправительственных организаций активно занимаются вопросами, касающимися возможностей в расширении прав женщин. В прошлом году в сфере гендерной политики на областном уровне реализовано 10 проектов, в этом году - 8 проектов», - отметил Д. Жандарбек.

Заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан Ләззат Сүлеймен отметила, что семинар вызывает большой интерес.

«Задаются вопросы, находятся решения. Люди получают знания, которые в дальнейшем будут использовать в повседневной работе. На встрече с акимом области мы услышали большие стратегические планы по развитию региона. И как говорит мировая практика, идеей одного человека должны заболеть много людей, тогда будет результат. Мне бы хотелось, чтобы большие планы, которые сейчас реализуются руководством области, задействовали потенциал женского населения Северо-Казахстанской области», - сказала Л. Сүлеймен.

По словам члена Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, председателя правления ОО «Лига женщин творческой инициативы» Асии Хайрулиной, семинар - это часть большой работы, которую осуществляет Нацкомиссия при поддержке офиса ОБСЕ в Казахстане.

Она подчеркнула, что многие регионы на передовых позициях по привлечению женщин в политической, экономической и социальной жизни.

«Хотелось бы в этой части отметить Северо-Казахстанскую область. В регионе показатели одни из самых высоких по стране. Это говорит о том, что на местном уровне есть понимание. Есть большие ресурсы для развития равноправной политики и вовлечения женщин», - сказала А. Хайрулина.







