Как реализуется нацпроект по геологоразведке, рассказали в Минэкологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О национальном проекте государственной программы геологической разведки рассказали в Минэкологии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С целью повышения геологической изученности территории для формирования условий для устойчивого восполнения, развития и поддержки конкурентоспособности минерально-сырьевой базы по поручению Главы государства разработан проект Государственной программы геологической разведки на 2021-2025 годы, который в соответствии с поручением Главы государства будет преобразован в Национальный проект. Нацпроект будет реализован за счет госбюджета и частных инвестиций. Из госбюджета на проведение работ по геологическому изучению недр Республиканской бюджетной комиссией поддержано 153 млрд тенге. В то время как за последние 10 лет, на эти цели выделялось в среднем 7,5 млрд. тенге в год», - сказал вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев в ходе коллегии ведомства.

Кроме того, вице-министр сообщил о работе по проекту «Евразия», который разделен на три этапа.

«На первом этапе за счет государственных средств будет осуществлен сбор, переобработка и переинтерпретация геолого-геофизических материалов по современной технологии. Реализация 2 и 3 этапов предусматривается за счет частных инвестиций. Основная цель проекта – изучение глубинного строения Прикаспийской впадины, глубина которой в центральной части достигает 18-20 км. Бурение сверхглубокой скважины до 15 км позволит изучить геологический разрез и оценить потенциал бассейна в отношении поисков углеводородов», - пояснил он.

«Вместе с тем перед геологической отраслью поставлены приоритетные задачи на 2021 год – это:

1. Утверждение Национального проекта развития геологической разведки на 2021-2025 годы;

2. Внесение изменений в законодательство РК и разработка подзаконных нормативно-правовых актов;

3. Проведение государственного геологического изучения недр, поиск и оценка ресурсов на 70 объектах;

4. Запуск ИС «Национальный банк данных минеральных ресурсов РК»;

5. В 2021-2025 годах запланировано строительство 2-х кернохранилищ в центральном и западном регионах», - рассказал вице-министр.

Ранее на коллегии Минэкологии Сериккали Брекешев рассказал о приросте запасов полезных ископаемых в стране.