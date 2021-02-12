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    Как реализуется нацпроект по геологоразведке, рассказали в Минэкологии

    12 Февраля 2021, 17:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О национальном проекте государственной программы геологической разведки рассказали в Минэкологии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С целью повышения геологической изученности территории для формирования условий для устойчивого восполнения, развития и поддержки конкурентоспособности минерально-сырьевой базы по поручению Главы государства разработан проект Государственной программы геологической разведки на 2021-2025 годы, который в соответствии с поручением Главы государства будет преобразован в Национальный проект. Нацпроект будет реализован за счет госбюджета и частных инвестиций. Из госбюджета на проведение работ по геологическому изучению недр Республиканской бюджетной комиссией поддержано 153 млрд тенге. В то время как за последние 10 лет, на эти цели выделялось в среднем 7,5 млрд. тенге в год», - сказал вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев в ходе коллегии ведомства.

    Кроме того, вице-министр сообщил о работе по проекту «Евразия», который разделен на три этапа.

    «На первом этапе за счет государственных средств будет осуществлен сбор, переобработка и переинтерпретация геолого-геофизических материалов по современной технологии. Реализация 2 и 3 этапов предусматривается за счет частных инвестиций. Основная цель проекта – изучение глубинного строения Прикаспийской впадины, глубина которой в центральной части достигает 18-20 км. Бурение сверхглубокой скважины до 15 км позволит изучить геологический разрез и оценить потенциал бассейна в отношении поисков углеводородов», - пояснил он.

    «Вместе с тем перед геологической отраслью поставлены приоритетные задачи на 2021 год – это:

    1. Утверждение Национального проекта развития геологической разведки на 2021-2025 годы;

    2. Внесение изменений в законодательство РК и разработка подзаконных нормативно-правовых актов;

    3. Проведение государственного геологического изучения недр, поиск и оценка ресурсов на 70 объектах;

    4. Запуск ИС «Национальный банк данных минеральных ресурсов РК»;

    5. В 2021-2025 годах запланировано строительство 2-х кернохранилищ в центральном и западном регионах», - рассказал вице-министр.

    Ранее на коллегии Минэкологии Сериккали Брекешев рассказал о приросте запасов полезных ископаемых в стране.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Энергетика Экология Промышленность
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