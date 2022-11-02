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    Как развивают зимний туризм в Акмолинской области

    2 Ноября 2022, 11:07

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В текущем году в Акмолинской области для позиционирования зимних видов туризма планируется проведение имиджевых конкурсов на лучший субъект туристской деятельности. Подробности озвучил на прошедшем брифинге заместитель руководителя управления предпринимательства и туризма Акмолинской области Андрей Подгурский, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам спикера, Акмолинская область по климатическим факторам относится к зоне, где развитие зимнего туризма имеет не меньшие перспективы, чем летний туризм. Развитию зимних видов способствует наличие большого количества горных склонов с различными уклонами и протяженностью.

    «Для привлечения туристов в зимнее время года увеличивается количество предоставляемых услуг, все больше здравниц лечат заболевания органов движения, дыхательные и сердечно-сосудистые органы, проводятся физиотерапевтические, водо- и грязелечение, игло- и герудотерапию. В современных гостиницах региона, обеспечивающих круглогодичный отдых туристам, заливаются катки, прокладываются лыжные маршруты, открыты пункты проката лыж, коньков, сноубордов, снегоходов и т.д.», - поделился Андрей Подгурский.

    В текущем году в целях позиционирования зимних видов туризма управлением предпринимательства и туризма планируется проведение имиджевых конкурсов по выявлению субъектов туристской деятельности, наилучшим образом представляющих отдых в зимний период, таких как «Лучший объект зимнего отдыха», «Лучший тур зимнего отдыха», «Лучший информационно-рекламный пакет зимнего отдыха», «Лучший организатор зимнего отдыха».

    Также управление намерено содействовать максимальной загрузке объектов зимнего отдыха через развитие событийного туризма, проведение массовых спортивных мероприятий как для мастеров, так и любителей с привлечением массовых болельщиков из числа отдыхающих в этот период.


    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Туризм
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