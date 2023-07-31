Как развивается туризм в Катон-Карагайском нацпарке

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Катон-Карагайский национальный государственный природный парк - крупнейший в Казахстане. Его площадь насчитывает более 643 тысячи гектаров, а территория располагает многообразием флоры и фауны, среди которых есть виды, занесенные в Красную книгу. Недавно в парке при поддержке программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) состоялось открытие обновленного турмаршрута «Орман жолдары», который будет способствовать росту внутреннего и въездного туристского потока. Корреспондент МИА «Казинформ» побывал на его презентации и узнал, чем же он уникален.

В последние годы в Казахстане отмечается значительный интерес к внутреннему туризму. Особенной популярностью среди посетителей пользуются национальные парки, которые также играют ключевую роль в развитии экологического туризма. В нашей стране насчитывается 14 национальных парков. За прошлый год, по данным Министерства экологии и природных ресурсов, нацпарки страны посетило около двух миллионов туристов, что на 25% выше, чем в 2021 году.

«Ежегодно территорию Катон-Карагайского нацпарка посещают туристы - это конный, водный, пеший туризм. В прошлом году нас посетили более 7 тысяч туристов, но в этом году мы наблюдаем большой наплыв посетителей. В целом у нас туристский сезон короткий, основной поток идет со второй декады июля до августа», - отметила заместитель директора Катон-Карагайского нацпарка Равшан Крыкбаева.

Катон-Карагайский национальный парк расположен на стыке четырех государств - Казахстана, России, Монголии и Китая. На территории обитают 300 видов птиц, 68 видов млекопитающих, 17 видов рыб, более 10 тысяч видов беспозвоночных.

«Территория парка для оперативного управления делится на пять филиалов, в каждом из которых по два лесничества. У нас есть шесть отделов, которые выполняют те цели и задачи, которые поставлены при создании нацпарка. Штатная численность составляет 354 человека, также работают около 120 внештатников в зависимости от сезона», - добавила Равшан Крыкбаева.

Катон-Карагайский национальный парк с 2017 года включен во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО, как казахстанско-российский трансграничный биосферный резерват. На территории нацпарка действуют 10 туристских маршрутов и четыре тропы общей протяженностью более 680 километров.

«Орман жолдары» является одним из 10 маршрутов нацпарка. Его протяженность составляет более 20 километров и для его преодоления потребуется около одного-двух дней пешими и конными тропами. Здесь установлены входная группа, арт-объекты, пять аншлагов, навигационные указатели и информационные стенды, содержащие информацию о биологическом разнообразии национального парка. Все они выполнены из экоматериалов, максимально вписаны в местный природный ландшафт и смысловую концепцию маршрута.

«Открытие нового маршрута «Орман жолдары» является частью нашей глобальной повестки не только в Казахстане, но и Центральной Азии. Проект направлен на создание условий по продвижению повестки биоразнообразия. За последние годы Программа развития ООН совместно Министерством экологии и природных ресурсов РК принимала участие в разработке и открытии 11 особо охраняемых природных территории. Естественно, самое главное направление нашей работы - это создание условий для того, чтобы экосистема и биоразнообразие развивались в гармонии с людьми, которые проживают в этой местности», - отметил заместитель Постоянного представителя ПРООН в Казахстане Сухроб Ходжиматов.

Он также ответил, почему был обустроен именно маршрут «Орман жолдары».

«В Катон-Карагае есть несколько популярных среди туристов маршрутов - это австрийская дорога, дороги на Рахмановские ключи и к горе Белуха. А маршрутом «Орман жолдары» раньше никогда не пользовались, мы хотим популяризовать здесь не массовый туризм, а хотим создать инфраструктуру для туристов, чтобы они могли побывать во всех уголках нацпарка. «Орман жолдары» имеет уникальную природную среду и богат лиственными деревьями и сосновыми борами. Я считаю это очень важно», - добавил спикер.

Работа по обустройству этого маршрута началась с ноября прошлого года - сначала были обустроены нижние точки, а затем верхние. Эксперты здесь акцентировали внимание на лес. Это концептуальный маршрут, где каждый посетитель – это гость леса. Лес же представлен как многогранный живой механизм со своей историей, правилами и философией существования, который готов делиться гармоничной формулой жизни, применимой к жизни человека.

«Прежде чем, как начать пилотный проект по обустройству туристических маршрутов в нацпарках, мы изучили международный опыт. Изучили опыт Канады, Норвегии, Швейцарии, России, Китая, посмотрели, как там обустраивают тропы. Также мы изучили опыт Казахстана, и выяснили, что у нас нет общих требований по маршруту. У нас все производство кустарным способом, все делается собственными силами национальных парков. Поэтому мы разработали проект, где ключевым лейтмотивом было минимальное вмешательство в природу, то есть использовали принцип мимикрии, где природа - это основной ландшафт и объект», - рассказала на презентации маршрута эксперт ПРООН Акмарал Агажаева.

Туристы, которые желают пройтись по этому маршруту, должны соблюдать некоторые правила безопасности. Они могут останавливаться и разводить костры там, где разрешено, также должны сохранить лес таким, каким он встретил их.

«Мы на этом маршруте хотели показать, что лес - это больше, чем деревья. У него есть своя история, свой характер, своя философия. Лес - это такой сложный, живой, многогранный организм. Если ты уберешь хоть одного муравья, то нарушится вся экосистема», - добавила Акмарал Агажаева.

Программа развития ООН на протяжении многих лет поддерживает Казахстан в развитии экологического туризма как одной из мер сохранения биологического разнообразия и устойчивого развития регионов в стране. Благоустройство туристических маршрутов и троп на природных территориях повышает безопасность любителей путешествий, а также позволяет распределить равномерно рекреационную нагрузку.

Директор Катон-Карагайского государственного национального природного парка Жанболат Тыныбеков считает, что обновленный маршрут станет новым местом притяжения отдыхающих, поскольку здесь также расположены несколько санаторий, пантолечебниц. Дорога, расположенная в южной части Алтайских гор, ведет в гору Беркутаул (Жилище орла). По словам главы ГНПП, на сегодня в национальном парке маршруты обустроены на 80-90%.

Аким Катон-Карагайского района ВКО Дилдар Каликан на открытии туристского маршрута акцентировал свое внимание на развитии туризма. По его словам, в регионе внутренний туризм в последнее время сильно развивается. Количество посетителей с каждым годом растет.

«В прошлом году наш район посетили более 100 тысяч человек, в этом году ожидаем, что их количество будет еще больше - свыше 150 тысяч. Для развития туризма мы прилагаем все усилия. В этом году в Улкен Нарыне открыли туристическо-информационный центр, до конца лета планируем открыть многофункциональный туристский торговый комплекс, в следующем году такой же комплекс откроем на въезде в село Катон-Карагай, чтобы туристы отлично провели время и узнавали больше о нашем районе. Безусловно, одним из популярных направлений среди туристов у нас является Катон-Карагайский национальный парк. Это самый крупный парк в Казахстане, здесь 14 маршрутов, каждый из них по своему особенны. Я хочу поблагодарить ПРООН за то, что помогает нашему парку на протяжении многих лет. Благодаря им программе мы были оснащены оргтехниками, фотоловшуками, а в этом году они обустроили маршрут «Орман жолдары», - сказал аким района.

Стоит отметить, что в рамках проекта ПРООН, реализуемого в партнерстве с Правительством Казахстана, при финансовой поддержке Глобального экологического фонда (ГЭФ), Катон-Карагайскому национальному парку были переданы: автомашины высокой проходимости, радиотехническое оборудование, малый лесной пожарный комплекс, квадрокоптер, фотокамера и фотоловушки, необходимое снаряжение для наблюдения за снежным барсом и другое.

Катон-Карагайский национальный природный парк притягивает туристов из разных стран своим масштабом и необыкновенной природой. Здесь любителям активного досуга предлагаются пешие и конные маршруты, спортивно-любительская рыбалка, посещение пантолечебниц, пасек, гостевых домов и музеев.

«Наша главная задача - это сохранить нашу природу, красоту нацпарка. Мы не ставим задачу увеличить количество туристов, а регулируем рекреационную нагрузку. К примеру, у нас есть 14 маршрутов, и у каждого есть рекреационная нагрузка. Мы каждый месяц балансируем, ведем сегментацию, делаем учет туристов. У нас на территории есть три КПП, все автоматизированно. У нас наиболее посещаемыми маршрутами являются водопад Кокколь, австрийская дорога, гора Белуха. Также есть большие озера, заповедники и еще несколько водопадов. Сотрудники нацпарка сейчас проделывает большую работу. Они охраняют природу от пожаров, собирают мусор, проводят разъяснительную работу с туристами. Сейчас, кстати, их становится много, к нам приезжают люди из России, Монголии, Европы. Это радует, но я хочу обратиться ко всем отдыхающим - не оставляйте за собой мусор и берегите нашу природу», - сказал начальник отдела экологического просвещения и туризма Катон-Карагайского национального парка Самат Елемесов.

Восточно-Казахстанская область - одна из самых лесных регионов нашей страны. Площадь лесного фонда области составляет 2,9 млн гектаров, из них покрытая лесом 1,6 млн гектаров.

Ранее сообщалось об открытии обновленного туристского маршрута в Катон-Карагайском нацпарке. Также при поддержке ПРООН ранее были презентованы обновленные туристические маршруты под названием «Сайрамсу аңыздары» в Сайрам-Угамском государственном национальном природном парке и «Табиғатқа құлақ сал» в национальном природном парке «Көлсай көлдері».