Как развивается туризм в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 27 сентября отмечается Всемирный день туризма. Накануне профессионального праздника руководитель управления туризма Акмолинской области Андрей Подгурский рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» о развитии сферы в регионе и планах на будущее.

- Андрей Иванович, расскажите, как развивается акмолинский туризм в непростой период пандемии.

- Сфера туризма всегда занимала особое место в Акмолинской области. В туристский кластер региона входят более 500 предприятий сферы туризма. Здесь находятся три государственных национальных природных парка «Бурабай», «Буйратау» и «Кокшетау», коргалжынский государственный природный заповедник (самая северная в мире популяция розового фламинго), а также 900 памятников истории и культуры. В области действуют 73 туристских маршрута, в том числе по историческим и сакральным местам Кокшетау, Бурабайского, Зерендинского, Коргалжынского и Ерейментауского районов и района Биржан Сал.

Несмотря на отрицательное влияние коронавирусной пандемии на сферу туризма, регион в 2020 году посетили более 500 тысяч человек, сохранив уровень туристских посещений прошлых лет.

Согласно предварительным данным органов статистики, количество обслуженных посетителей по Акмолинской области в первом полугодии текущего года составило 317,8 тысяч, в том числе количество остановившихся в местах размещения – 55,6 тысяч человек. Есть высокая вероятность превысить показатель по туристским посещениям и достичь отметки свыше 600 тысяч к концу года за счет внутренних туристов. Объектами размещения оказано услуг на сумму 1,9 млрд тенге, что выше показателей предыдущего года на 55,8%.

- Какие объекты пользуются наибольшей популярностью у туристов?

- Благодаря вниманию государства жемчужина Казахстана «Бурабай» с каждым годом приобретает новые яркие «фишки». Это, прежде всего, инфраструктура, открывающая широкий доступ к уникальным местам курорта не только отечественным, но и зарубежным туристам. Особый интерес вызывает первый в Казахстане этнокомплекс под открытым небом «Ботай — Бурабай», раскрывающий древнюю историю одомашнивания лошади в казахстанских степях. Интересен отдыхающим и международный трамплинный комплекс «Бурабай», которому нет аналогов в мире. Экспозиционный комплекс «Абылайхан» на сегодняшний день стал новым местом притяжения туристов, а также колесо обозрения с сопутствующими аттракционами вокруг, аквапарк, введенный на территории «Discovery».

-Как Вы уже сказали, по больше части сейчас у нас внутренний туризм...

- Да, сложившиеся в настоящее время условия, вызванные коронавирусной инфекцией, позволили повысить потенциал внутреннего туризма. Закрытие границ побудило предпринимателей развивать новый вид отдыха – глэмпинг, являющимся одним из перспективных направлений. Так, в июне текущего года открылся новый туристический объект «Лес и Звёзды» ИП «Жакибаева», расположенный вблизи живописного озера Жукей. На территории зоны отдыха расположено 10 тентхаусов. В каждом из них может разместиться от 2-х до 5-ти человек.

С июля принимала гостей новая глэмпинговая зона «Орбита Жукей» ИП «Байбосынова», в которой размещены семь сфер с панорамным видом на сосновый бор национального парка «Бурабай» и чистое озеро Жукей.

- Какие проекты реализуются в Щучинско-Боровской курортной зоне (ЩБКЗ)?

- В текущем году на развитие ЩБКЗЩ было выделено 7,8 миллиардов тенге.

Акиматом области совместно с компанией «BI-Group» разработана проектная концепция рекреационного кластера поселка Бурабай (отель-спа, бюджетный отель, аквапарк, спорткомплекс, тематический парк). Также компанией «Bergutty» разработана концепция проекта многопрофильного Парка Koktal town «Остров счастья», предусматривающего строительство медицинского и досугового центра. Проект предполагается реализовать на берегу озера Жукей.

Для развития туристского инфраструктурного комплекса региона в 2021 году из 22 проектов на общую сумму инвестиции 6,7 млрд тенге реализовано 7 проектов на общую сумму 1,6 млрд тенге, из которых два наиболее значимых. Это строительство отеля «Wyndham Garden» (ТОО «Зерновая индустрия – Астана») и строительство курорта семейного типа «AQBURA Resort».

В настоящее время ведутся переговоры с крупными компаниями (BI Group, Hilton Hotels & Resorts, Sembol Construction, Radisson Hotel Group, Bazis Holding Company, КГС Сауда), которые готовы инвестировать в туристскую инфраструктуру поселка Бурабай.

- Кроме ЩБКЗ, какими туристскими зонами отдыха может похвастать Акмолинская область еще?

- Не менее важным объектом в развитии туристского потенциала региона выступает Зерендинская курортная зона, входящая в топ-50 объектов карты туристификации регионального уровня.

Значительный вклад в обеспечении доступности туристского продукта внесло введение в эксплуатацию автомобильной дороги «Щучинск – Зеренда», которая территориально соединила туристские объекты курортных зон региона.

Для развития курортного потенциала принят программный документ регионального уровня План развития Зерендинской курортной зоны до 2025 года.

Также на территории региона выделяют дестинации, благоприятные для нишевых видов туризма – зона пристоличного туризма (туризм выходного дня в Аккольском, Аршалынском, Ерейментауском, Коргалжынском, Целиноградском, Шортандинском районах) и Коргалжынский государственный природный заповедник (экологический и научный туризм).

На территории пристоличных районов начата реализация пяти проектов на сумму инвестиций 642 млн тенге, в том числе и установка 20 глэмпингов, строительство «Эко фермы» (Аккольский район), расширение производственных мощностей зоны отдыха «Чистые пруды» и строительство объекта придорожного сервиса (Целиноградский район). Здесь функционирует сеть благоустроенных зон отдыха, представляющих услуги туризма, в том числе база отдыха «Бейбарыс» (Аршалынский район), зона отдыха «Family Garden» (Аккольский район), центр отдыха «Золотой Фазан», «Балкарагай», «Green Park» (Целиноградский район) и другие.

- Где туристы могут найти всю необходимую информацию об отдыхе в Акмолинской области?

- В рамках продвижения туристского продукта региона ежедневно в социальных сетях (Instagram, Facebook) размещается рекламный графический контент, направленный на продвижение туристских продуктов Акмолинской области. Работает обновленный 3-язычный (казахский, русский, английский) сайт о туристском потенциале Акмолинской области (www.visitaqmola.kz). Функционирует мобильное приложение «Visit Aqmola», включающее в себя справочно-информационный путеводитель, QR-код сканирование популярных мест, популярные маршруты с ценами и контактами. Также разработана оффлайн-программа для информационных киосков (здание железнодорожного вокзала «Нұрлы жол» города Нур-Султана, аэропорт города Кокшетау, здание железнодорожного вокзала города Кокшетау, визит-центр ТОО «Бурабай Даму» в поселке Бурабай).

В социальных сетях продолжена реализация травел-проект по продвижению туристской и инвестиционной привлекательности региона – «Неизведанная Акмола».

Считаю, что проводимая политика придаст новый импульс развитию туристской сферы региона ввиду дифференциации туристского продукта, расширения номерного фонда и обеспечения размещения, прогнозируемого туристкого потока в 1,5 млн человек к 2025 году.

- Что бы Вы хотели сказать коллегам накануне праздника?

- Пользуясь случаем, хочется от всей души поздравить 5-тысячную армию работников туриндустрии Акмолинской области с профессиональным праздником – Всемирным днем туризма. Пожелать успехов и удач в бизнесе, стабильных потоков и благодарных туристов!

- Спасибо за интервью.