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    Как развивается наука в Казахстане, рассказал Асхат Аймагамбетов

    12 Апреля 2020, 12:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов поздравил жителей страны с Днем работников казахстанской науки и рассказал о том, какая работа проводится по качественному изменению в данной сфере по поручению Главы государства, передает МИА «Казинформ».

    «Сегодня День работников казахстанской науки! В этой области в нашей стране трудятся больше 22 000 специалистов. Без науки, внедрения новых технологий и знаний невозможен успех как в экономике, так и в социальной сфере, поэтому так важно ценить людей, которые посвятили свою жизнь и отдают все силы, всё своё время развитию науки», - написал министр на своей странице в Facebook.

    Прежде всего глава Минобразования и науки подчеркнул роль ученых в борьбе с пандемией коронавируса.

    «Пандемия коронавируса показала, насколько важна роль учёных во всём мире. Нашими учёными, а именно сотрудниками Национального центра биотехнологии МОН РК, без наличия самого штамма, в течение всего 6 дней была разработана уникальная тест-система для выявления коронавируса. Наша ПЦР-система является высокоточной и, к тому же, способна определять не только коронавирус, обнаруженный в Ухане SARS-CoV-2, но и наличие других коронавирусных штаммов. Сейчас учёные Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности и Национального центра биотехнологии приступили к разработке вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19», - сообщил он.

    Министр подчеркнул огромный потенциал науки Казахстана.

    «Учёные активно печатаются в ведущих научных журналах мира. Общее количество публикаций казахстанских учёных в базе данных Scopus в сравнении с 2011 годом выросло в 34,5 раза, в базе данных Web of Science - в 59 раз. За последние пять лет каждая пятая публикация казахстанских учёных попадала в топ-25% научных журналов мира.
    При этом в последние годы количество авторов научных публикаций выросло в 3 раза», - проинформировал глава ведомства.

    Тем не менее для дальнейшего развития науки требуются существенные изменения, совершенствование системы управления и механизмов финансирования, отметил Асхат Аймагамбетов. В связи с этим Глава государства К. Токаев поручил существенно увеличить финансирование, при этом приняв кардинальные меры по качественному изменению системы.

    Данная работа уже начата.

    Во-первых, в этом году впервые выделены средства на обновление инфраструктуры научно-исследовательских институтов. В последующие годы мы будем активно обновлять оборудование и лаборатории наших научных организаций.
    Во-вторых, конкурсы на грантовое и программно-целевое финансирование научных программ теперь будут проводиться не один раз в три года, а ежегодно, как и грантовые конкурсы среди молодых учёных.
    В-третьих, начата работа по повышению прозрачности по распределению финансов. Будут расти и требования к качеству заявок.
    В-четвёртых, важно активизировать интеграцию вузовской и академической науки. Мы решили на конкурсной основе отобрать лучшие 10 учебных заведений, на базе которых будут созданы центры академического превосходства с выделением целевого финансирования.
    В-пятых, вдвое увеличен объём финансирования науки на 2020-2022 годы. К 2025 году он составит 1% от ВВП.
    Мы также планируем выделить специальные гранты учёным для прохождения исследовательской стажировки в мировых научных центрах.

    Уже сейчас проводится работа по переводу крупных институтов, занимающихся фундаментальными исследованиями в сфере языкознания, истории, философии, литературы и т. д., на постоянное финансирование научных проектов. Они должны проводить постоянные исследования, а не зависеть только от получения грантов.
    Помимо традиционных грантов, вводятся новые виды грантов: малые, срочные гранты и гранты на коллаборацию.
    Программно-целевое финансирование будет распределяться исключительно для решения конкретных научно-технических задач.
    Повышается прозрачность деятельности ННС. Если раньше решения о финансировании принимались тайным голосованием, то теперь введено открытое голосование с чёткими критериями и выставлением баллов, обеспечена онлайн-трансляция заседаний. Но мы видим, что этого недостаточно. Поэтому, совместно со всем научным сообществом эта работа будет продолжена.

    Также принимаются меры по цифровизации науки, сокращению бюрократических процедур и отчётности для учёных. Подача заявок для получения финансирования, сдача промежуточных и итоговых отчётов полностью будет переводится в цифровой формат. Разрабатывается Единая система управления наукой Казахстана (ЕИСНК), база учёных и «Казахстанский индекс научного цитирования». Каждый казахстанский учёный будет иметь свой профайл в ЕИСНК с перечнем публикаций, показателями, реализуемыми проектами и т.п.
    Разрабатывается также открытая база всех проектов, профинансированных государством, с указанием цели гранта или программы, суммы финансирования, результатов, всех этапов внесения изменений в первоначальную заявку и отчёты.
    «Таким образом, мы обеспечим прозрачность всех выделяемых на науку средств.
    Кроме того, данные базы позволят собирать объективную информацию о состоянии, тенденциях и проблемах развития казахстанской науки для принятия эффективных управленческих решений. Уважаемые учёные! Дорогие коллеги! Вы - опора нашей страны и наша гордость. Вы образуете тот самый прогрессивный класс, который обязательно приведёт Казахстан к новым открытиям и прорывам. Желаю вам всем плодотворной работы, уникальных идей и крепкого здоровья! С праздником!», - написал министр.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Наука
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