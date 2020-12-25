Как развивается финтех в Казахстане – пример МФЦА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инвестиции в финтех сегодня очень высоки по объему. Ожидается, что мировой рынок финтех превысит 460 млрд долларов к 2025 году. За 2018 год в финтех пришли инвестиции на сумму порядка 20 млрд долларов. В 2019 – уже 26 млрд долларов, передает МИА «Казинформ».

В Казахстане много внимания уделяется развитию финансового сектора. В Плане нации «100 шагов» было отмечено одной из ключевых задач создание международного финансового центра, и развитие рынка финансовых услуг. Но, в русле современных тенденций, требуется особое внимание обратить именно на финтех, создать условия для его роста, сформировать благоприятную среду. Это поможет создать новые точки роста. Так, Глава государства поставил ряд задач для оздоровления финансовой системы. В том числе, была указана необходимость внедрения новых финансовых технологий.

Ранее часто говорилось, что малонаселенность страны мешает эффективности в финансовом секторе. Но небольшое население – не помеха. Можно заимствовать и внедрять технологии. Практика показала, что финтех крайне быстро развивается именно там, где финансовая система была слабо развита до этого, и небольшое население не помеха.

Финтех сегодня – это вопрос устойчивости экономики и даже национальной безопасности. Традиционные банки сталкиваются с низкими темпами роста. По данным McKinsey, рентабельность собственного капитала банков в последнее время не превышает 8–10%, с перспективой дальнейшего спада. Финтех – единственно верное решение. Те, кто не приспособятся, потеряют рынок. Сейчас доля финтех в мире не превышает 10% от всех доходов финансового сектора. Но уже скоро привычная нам финансовая система перестанет существовать. Ей на смену придет финтех. Это уже происходит – прямо на наших глазах.

Для быстрого внедрения финтех нужны инструменты. Один из них – Международный финансовый центр. Технологии необходимо развивать сейчас. Образ финсектора скорого будущего будет в корне отличен даже от продвинутых современных реалий. Побеждает тот, кто будет все время в тренде. Поэтому МФЦА стремится создать максимально благоприятные условия для финансовых технологий. Здесь действует регуляторная песочница «FinTech Lab». В нее приняты свыше 26 компаний из 11 юрисдикций, они оказывают 7 разных видов инновационных финансовых услуг. На базе Финтех Хаба МФЦА созданы направления по корпоративным инновациям и поддержке венчурного бизнеса.

При этом МФЦА позиционирует себя в качестве финтех хаба всего Центрально-Азиатского региона, единого координационного центра по привлечению инвестиций, так называемой универсальной площадки для развития бизнеса. Регулирование является ключевым инструментов влияния государства на развитие финтех отрасли. Именно особая регуляторная философия АФСА в разработке простого, прозрачного и отвечающего потребностям рынка правового режима в МФЦА способствует развитию инноваций и поддержке предпринимателей, МСБ и стартапов.

Уникальность площадки МФЦА обусловлена наличием интегрированного финансового регулятора. При интегрированном подходе единый финансовый регулятор контролирует все виды финансовых учреждений и обеспечивает как пруденциальное регулирование, так и регулирование финансового поведения. Интегрированная модель финансового регулирования и надзора предоставляет высокую степень гибкости регулирования, необходимую для развития инноваций в финансовом секторе.

Кроме того, есть режимы тестирования и развития инноваций в рамках FinTech Lab. В том числе, режим тестирования новых финтех услуг предполагает тестирование новых технологий, процессов, бизнес моделей. Режим развития финтех услуг – предполагает тестирование рынка на предмет наличия спроса на новые услуги, предлагаемые компаниями, имеющие лицензии финансового регулятора других юрисдикций.

МФЦА имплементировал инновационное правовое регулирование криптовалют, которое дает возможность функционирования криптобизнеса в правовом поле МФЦА.

Вместе с тем МФЦА принял регулирование заемного и инвестиционного краудфандинга, которое способствует привлечению финансирования через интернет площадку в виде мелких займов и инвестиций от широкого круга инвесторов для МСБ и стартапов.

Также планы МФЦА в развитии финтех индустрии в ближайшей перспективе предусматривают разработку регулирования услуг в сфере мобильного / цифрового банкинга, электронных денег и инновационных платежных систем с внедрением Open API.